lunes 14  de  septiembre 2026
TECNOLOGíA

SpaceX prevé lanzar en 2027 primeros satélites con tecnología de Nvidia

SpaceX, en colaboración con Nvidia, ha diseñado un sistema de Inteligencia Artificial adaptado específicamente para operar en el espacio, que será utilizado en los satélites Starmind AI1

Uno de los centros de SpaceX en Hawthorne, California.&nbsp; &nbsp;

Uno de los centros de SpaceX en Hawthorne, California.   

MARIO TAMA / AFP
Por Julián Varela

La empresa aeroespacial SpaceX prevé lanzar en el cuarto trimestre de 2027 sus primeros satélites equipados con tecnología de inteligencia artificial (IA) de Nvidia, un proyecto que busca llevar centros de computación al espacio.

Elon Musk, fundador de la compañía aeroespacial, aseguró este lunes que SpaceX, en colaboración con Nvidia, ha diseñado un sistema adaptado específicamente para operar en el espacio, que será utilizado en los satélites Starmind AI1.

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"Nuestro diseño es significativamente más sencillo, barato, denso y ligero que un 'rack' tradicional", señaló Musk en X, en referencia a la infraestructura que se utiliza en los centros de datos convencionales.

El anuncio adelanta los planes de la propia SpaceX, que situaba en 2028 el despliegue de estos centros de datos orbitales.

Por su parte, Nvidia señaló en X que SpaceX utilizará sus procesadores Vera para acelerar las tareas de coordinación, ejecución de código y procesamiento de datos de sus sistemas de IA agéntica, desde sus centros de datos de gran escala hasta sus futuros sistemas en órbita.

Semiconductores de Nvidia

El pasado 5 de agosto, cuando la empresa dio a conocer sus primeros resultados trimestrales tras su salida a Bolsa, Musk anunció que SpaceX utilizará "chips" o semiconductores de Nvidia para desarrollar su infraestructura de IA y ampliar su capacidad de cómputo, con el objetivo de cerrar 2026 con más de 2 gigavatios de capacidad y acercarse a los 10 gigavatios en 2027.

En el segundo trimestre de 2026, el periodo más seguido por los analistas e inversores, SpaceX tuvo una pérdida neta de 541 millones de dólares, la mitad respecto al mismo tramo de 2025, y una facturación de 7.814 millones, un 92 % más interanual.

En ese periodo, SpaceX elevó notablemente sus inversiones de capital en IA, hasta 15.828 millones de dólares, más del doble que en el trimestre anterior.

FUENTE: Con información de EFE.

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