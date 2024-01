Venezuela: Asamblea Nacional de 2015 extiende su mandato hasta 2025

Diputados de la Asamblea Nacional (AN) legítima de Venezuela recorren la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, una de las más afectadas en el país por la pandemia del COVID-19.

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) legítima de Venezuela extendió sus funciones a partir de este viernes 5 de enero de 2024 y por 12 meses más, después de que los diputados aprobaran la reforma del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según se informó en la página web del Parlamento opositor.

La extensión del ejercicio de las funciones de la AN electa en 2015 fue publicada en la Gaceta Legislativa N° 76, según consta en el sitio web de la AN legítima. La extensión fue aprobada en sesión de la AN celebrada el pasado 15 de diciembre de 2023 y establece la vigencia en el ejercicio de sus funciones de la Asamblea Nacional mediante la reforma del artículo 7. Con este, el Parlamento de 2015 ha extendido su vigencia por cuarto año consecutivo.