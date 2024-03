Venezuela: Autoridad electoral contribuye a frenar organización de comicios

La cita a las urnas fue convocada el pasado 5 de marzo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Ese día, los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) valiéndose de la discrecionalidad que les confiere la legislación venezolana, convocaron la elección para el 28 de julio, cinco meses antes del inicio del próximo periodo presidencial y además coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. A pesar de la convocatoria anticipada del proceso, el CNE no ha formalizado al Centro Carter, la Unión Europea y Naciones Unidas, la invitación para que sean observadores del proceso, tampoco han aprobado el listado definitivo departidos políticos que pueden participar en este proceso. Por otra parte, el CNE no ha oficializado el cronograma de trabajo de la elección. Según los integrantes de la organización Acceso a la Justicia, “luego de una semana de la convocatoria para la elección presidencial, aún no publica en la Gaceta Electoral el Cronograma Electoral de las actividades de la elección. “Curiosamente en la web oficial del CNE apareció publicado un supuesto “Cronograma Electoral” de las presidenciales, del cual se desconoce si fue aprobado por el #CNE y publicado en la Gaceta Electoral (…) Hay que recordar que en la resolución en.240305-011 del 5 de marzo publicada en la Gaceta Electoral en. 1.048 de la misma fecha, el CNE solo aprobó algunas actividades del cronograma, posponiendo su elaboración detallada”.