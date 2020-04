Venezuela declara toque de queda nocturno en poblaciones fronterizas con Colombia

El toque de queda se aplicará diariamente desde las 20HOO hasta las 04H00. En ese lapso los pasos estarán cerrados, dijo Rodríguez.

"Factores de poder que hacen vida en el gobierno de Colombia están aprovechando" el retorno de venezolanos y "están tratando de colar paramilitares, desertores, mercenarios, que vienen a sembrar violencia", expresó Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisora estatal VTV.

El funcionario informó que hubo cuatro detenciones este lunes por esa razón. La medida coincide con la vuelta de cientos de venezolanos que emigraron a Colombia por el colapso económico local, esta vez empujados por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Venezolanos en retorno

Mientras Colombia continúa con un cierre a nivel nacional para controlar la propagación del nuevo coronavirus, algunos de los millones de venezolanos que se han ido al extranjero en los últimos años han decidido que estarán mejor de regreso en su país natal. De acuerdo con las autoridades colombianas, cerca de 600 venezolanos regresaron a su nación durante el fin de semana a través de un corredor humanitario; que ofreció comida y atenciones médicas durante los días que duró el traslado desde las ciudades del interior colombiano hasta la frontera con Venezuela.

Muchos, como Jesús Ocaña, dijeron que no han podido encontrar trabajo en un país donde los negocios siguen cerrados y la gente ha recibido órdenes de permanecer en sus casas a causa de la pandemia de coronavirus.

El lunes, el joven de 21 años regresaba a Venezuela a pie desde Bogotá, un viaje que pronosticaba le tomaría unos 15 días.

“Todos salimos de Venezuela con un sueño por delante”, dijo Ocaña, pero “nos quedamos sin trabajo, no tenemos cómo sustentarnos”.

Cuarentena en frontera

Unos mil venezolanos han cruzado en los últimos días desde Colombia a Venezuela, exactamente por San Antonio del Táchira, con la esperanza de tomar un bus para regresar a sus hogares. Pero luego de pasar dos días esperando en el terminal de autobuses, se enteraron que deberán permanecer 15 días en la población fronteriza, en una especie de cuarentena, para verificar que están sanos y así poder seguir hasta sus ciudades de origen. Nadie les garantiza comida, ni atención médica.

La situación se ha tornado tensa, ya que las autoridades no cuentan con la capacidad operativa para atender a tal número de repatriados, quienes no no tienen los medios económicos para mantenerse ni para adquirir medicinas en caso de necesitarlos. Algunos han denunciado que llevan dos días sin comer.