Venezuela: Diálogo político en México sigue estancado

El acuerdo suscrito contempla la liberación de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares que están en el extranjero y a los que la dictadura de Maduro no tiene acceso. No obstante, dichos fondos no han podido ser liberados aún. La razón de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU es que esos fondos podrían ser reclamados por los acreedores a los que el régimen de Maduro les debe dinero, informó El País.