Venezuela: Diáspora queda sin liderazgo

“Debilita a las fuerzas de oposición por tratar espacios genuinos y legítimos de lucha, hacerlo sobre bases inconstitucionales y dividir”.

Viera Blanco comparte esta opinión con el propio Juan Guaidó quien en su último discurso como presidente interino, advirtió que se trataba de una jugada que podría contribuir a que países, que desde 2017 no reconocían al régimen de Maduro, comenzaran a reconocerlo como legítimo.

“Hoy se da un salto al vacío, hoy se capitula en una herramienta de lucha que es la presidencia encargada”, añadió Guaidó sobre lo sucedido.

Para Viera Blanco, Venezuela va camino del nuevo reto que es recomponer las alianzas de oposición, crear un nuevo pacto de resistencia y lucha y redimir heridas. “Ello supone invertir tiempo en control de daños y no necesariamente salir de Maduro. Eso coloca a la oposición en desventaja y pone en peligro su eficacia y organización para encarar unas posibles elecciones en 2024. Tiempos difíciles. Pero llueve y escampa”.

Considera que la unidad política ha quedado cuestionada y mucho más vulnerada, lo que podría conducir a una recomposición de las fuerzas de oposición. “El llamado grupo de partidos que han venido liderando el reto transicional (promotores de la disolución), no por’ “unirse” y disolver, tendrán aceptación y operatividad política”.

A juicio de quien se desempeñó como uno de los embajadores más activos del gobierno interino, las primarias venían alcanzando aceptación y voluntad de participación por parte de la sociedad venezolana, pero anticipa que esto podría variar y sufrir un revés significativo. “Los simpatizantes opositores decepcionados pueden ver a este acto como una huida que privilegia los partidos y no a los ciudadanos. El fantasma de la abstención se afianza”.

Viera Blanco recalca que las cortes y centros de mediación internacional tienen que enfrentar un tema procesal de envergadura como es el de determinar quién representa a la nación venezolana ante las causas que cursan contra la República y empresas del estado.

Qué pasará con el oro en UK y otros activos de Venezuela en el exterior?

Finaliza su declaración asegurando que no hay que ser muy letrado para anticipar cómo el régimen hará de este evento una victoria política, diplomática, jurídica y estratégica. “La percepción de fortalecimiento de Maduro y de derrota y debilidad de la oposición, lo que perjudica es a la causa restauradora… Los venezolanos en el exterior quedan acéfalos de representación, apoyo y esperanza de retorno. El tema no se reduce al derecho de identidad. Es además un problema migratorio, cultural, liberal y social. Seguimos en una sensible orfandad moral, ciudadana, republicana y migratoria”.

Activos en el foco de atención

Una de las principales preocupaciones tras la disolución es el vacío legal que se genera en torno a los activos que desde hace más de tres años habían sido congelados y de los que el gobierno interino de alguna manera tenía el control.

En ese sentido los partidos políticos que impulsaron la eliminación del interinato proponen la creación de una comisión encargada de administrar los activos estatales de Venezuela en el exterior que aún están en manos de la oposición con las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA, manteniendo así el control de Citgo, con sede en Houston. Pero este nombramiento no es tan sencillo como se muestra, por lo que el exdiputado Richard Blanco, desde el exilio, aseguró que serán aquellos que tomaron la decisión, serán “los responsables y tendrán que darle el frente al país cuando si por alguna casualidad se pierden los juicios, el oro o el dinero que tenemos depositados en los bancos del mundo”.

Por su parte el gobierno de los Estados Unidos ratificó que la única institución democrática en Venezuela es la Asamblea Nacional electa en 2015 y reconoció su apoyo al acuerdo de la oposición de extender su mandato, según informó la oficina del portavoz del Departamento de Estado a través de un comunicado donde el gobierno expresa su apoyo a la oposición democrática venezolana y llama a Nicolás Maduro a “hacer avances significativos” en las negociaciones de México, enfocadas en las elecciones presidenciales pautadas para 2024.