Venezuela: exrector recuerda que el CNE no ha demostrado triunfo de Maduro

Proclamación de Nicolás Maduro no puede sostenerse jurídicamente

"El CNE aún no publica el boletín con los resultados por mesa y centro de votación. Han dado un total, pero no han demostrado de dónde salió ", dijo Díaz en su cuenta en la red social X, este sábado 28 de septiembre.

En medio de las denuncias de fraude del régimen de Nicolás Maduro, el exrector recordó que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, "solo el CNE puede totalizar, adjudicar y proclamar. Pero tiene que convencer, cumpliendo lo que dice la Ley".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VicenteDz/status/1840031197419700429&partner=&hide_thread=false A dos meses de las elecciones presidenciales:



1. El CNE aún no publica el boletín con los resultados por mesa y centro de votación. Han dado un total, pero no han demostrado de dónde salió.



2. La oposición tiene las actas que imprime la máquina de cada mesa, como las ha… — Vicente Díaz (@VicenteDz) September 28, 2024

Según los datos obtenidos por la oposición, Edmundo González Urrutia, es el presidente electo de Venezuela. "La oposición tiene las actas que imprime la máquina de cada mesa, como las ha tenido de cada elección donde ha participado. Siempre se habían podido conciliar con los resultados oficiales que publica el CNE en su boletín oficial. Ahora no se puede hacer", puntualizó Vicente Díaz.

El exrector indicó también que exigir de forma civil y pacífica que se cumpla la ley no es un delito: "No es terrorismo. No es fascismo. Es un derecho político. Un derecho humano".

Díaz llamó a liberar a los detenidos en las protestas tras las elecciones "que no hayan participado en ningún hecho violento, pero que han exigido que se cumpla la ley. Y tienen que permitir, mientras no los suelten, que escojan libremente a los abogados que los defiendan".

Contra la represión

Este sábado, Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia, también se refirió en sus redes sociales al camino recorrido a partir del 28 de julio.

"A pesar del abuso, la represión, el ventajismo, la ilegalidad, la nación venezolana salió a las calles y a los centros de votación a mostrar el más contundente rechazo al dictador Nicolás Maduro y el más entusiasta apoyo a Edmundo González. Ese día ganamos las elecciones, con una diferencia de 37 puntos porcentuales sobre el dictador", aseveró.

Guanipa apuntó que "aunque el régimen y su CNE anunciaron que no darían actas a los testigos, nuestros testigos, miembros y también personas vinculadas al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), al CNE y al Plan República, lograron recaudar el 83,5% de las actas y publicarlas para que nuestro triunfo estuviera a la vista de todo el mundo".

Sostuvo que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, "por órdenes de Maduro", publicó un boletín falso y a partir de allí se inició la más grave y cruel represión registrada en Venezuela.

FUENTE: Exrector Vicente Díaz /Juan Pablo Guanipa