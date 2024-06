Venezuela, la casa de quienes no quieren irse y los que anhelan volver

Sin embargo, el arraigo de los venezolanos por su terruño, compuesto de desierto, selva, nieve y volcán, como dice la popular canción Venezuela, traspasa las miserias, la corrupción y la destrucción que ha dejado 25 años de chavismo.

Este pequeño territorio, de 916.445 kilómetros cuadrados, que limita al norte “con la fiesta que es el Caribe”, al sur con “la selva fantástica de Brasil”, al oeste con “kilómetros de vallenato, cumbia y hermandad”, que lo une con Colombia, y al este con “con la vastedad del Atlántico y ese litigio histórico, otra vez de moda”, que es Guyana, sigue siendo la casa de alrededor de 30 millones de ciudadanos, quienes a pesar de las dificultades y las distancia, mantienen vivas sus raíces y conexión con su amada tierra.

Venezuela, la casa de 30 millones de venezolanos

“Mi casa tiene 30 millones de habitantes. Tiene un océano de mujeres hermosas, nocturnas y sensuales. Mi casa es una geografía vehemente y delirante. La han llamado Tierra de Gracia, Pequeña Venecia, Norte del Sur, El Dorado, Crisol de Razas, Paraíso Perdido”, menciona en el artículo La casa grande, publicado en 2015, el escritor venezolano Leonardo Padrón.

Hoy sus letras, escritas en un contexto electoral distinto, en el que la oposición obtuvo su primera gran victoria sobre el chavismo haciéndose con la mayoría del Parlamento, toman nuevamente relevancia, al convertirse en un tendencia de TikTok, a la que se suman miles de venezolanos, que comparte imágenes de sus paisajes, su belleza, su cultura y su gente, siempre sonriente y optimista.

“Mi casa tiene el techo azul casi todo el año. Mi casa es un clima de mangas cortas y risa fácil. Mi casa tiene un catálogo de playas irrepetibles. Y si la camino a fondo me topo con la belleza de sus abismos de agua, con la neblina a caballo de sus páramos, con sus árboles redondos, con su sol de tamarindo y papelón”, recita la voz de la venezolana Yenny Morales, en un audiovisual en el que presentan imágenes de los impresionantes paisajes naturales de los 23 estados del país suramericano y de su capital, Caracas.

Las imágenes compartidas por los usuarios de la red social TikTok, se rememoran momentos característicos de la cultura venezolana, que desborda alegría, humor y calidad humana, con su música, sus deportes y sus platos típicos, en los que se evoca la esencia de los venezolanos.

Son recuerdos que hoy contrastan con la realidad de millones de familias que se han visto separadas por el éxodo de millones de venezolanos que partieron huyendo del régimen chavista y en busca de un mejor futuro.

Reencuentro de las familias

A menos de dos meses del proceso electoral que definirá el rumbo del país petrolero para los próximos seis años, los venezolanos se han abocado a las calles, recibiendo en multitudinarias concentraciones a la líder opositora María Corina Machado, a quien le han manifestado su deseo de volver a reencontrarse con sus seres queridos.

“Tengo siete hijos afuera, yo quiero que vengan mis hijos. Yo tengo un marcapasos, pero vine aquí a decirle que yo quiero que usted gane, usted va a ganar. Maduro que coja sus maletas y se vaya, pero que nos deje tranquilos”, le decía entre lágrimas a Machado, el venezolano Freddy Hurtado, durante su gira por el estado minero de Bolívar, dominado por los grupos armados y mafias gubernamentales.

Es un sentimiento que se ha expandido a lo largo de las distintas giras que ha realizado la opositora y que se suman a las redes sociales millones de venezolanos dentro y fuera de la nación suramericana.

“Resulta que mi razón de ser, lo que me explica y define, limita por todas partes con mi casa. Este es el domicilio de mis entusiasmos y obsesiones. Tengo una vida entera en ella. Y una vida entera es mucho tiempo. Es todo el tiempo. Una vida amueblada por mis años, mis logros y mis mejores fracasos. Y sucede que a pesar de todo eso, tengo que explicar por qué no me quiero ir de mi casa”, finaliza el audio de TikTok, en el que venezolanos expresan su esperanza de permanecer en su patria.

FUENTE: Con información de redes sociales / Leonardo Padrón