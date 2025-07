Venezuela en la lista de alto riesgo de la UE: advertencia clara y mayor vigilancia

La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, dijo que la lista de los territorios de alto riesgo representa “una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la Unión Europea”.

Mariano de Alba, abogado y experto en relaciones internacionales, señaló a DIARIO LAS AMÉRICAS que la regulación de la UE es consecuencia de los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Venezuela progresivamente ha dejado debilitar al extremo los mecanismos de supervisión y control sobre lavado de dinero y por eso ahora se encuentra en la lista de países de alto riesgo. La implicación práctica de todo esto es que ahora será mucho más difícil para empresas y personas domiciliadas en Europa hacer negocios con actores o empresas relacionadas con Venezuela”, explica.

El analista apunta que, para cualquier operación, tienen la obligación de hacer labores de debida diligencia para averiguar bien quiénes están involucrados en la transacción.

En ese contexto, expresa de Alba, “los bancos, abogados y otros servicios tienen que ser mucho más cuidadosos cuando lidien con personas vinculadas a Venezuela. En definitiva, habrá mucha más precaución y reticencia a vincularse con un individuo o empresa venezolana dados los riesgos asociados”.

El experto puntualiza que la decisión europea no prohíbe las operaciones con Venezuela. Pero, quienes quieran involucrarse en una operación relacionada con Venezuela, tendrán que constatar si el origen de los fondos es lícito y cuál es la reputación de los venezolanos involucrados.

“Naturalmente, habrá algunas instituciones europeas que preferirán no incurrir en esos costos y sencillamente optarán por no participar en operaciones relacionadas con Venezuela”, afirma Mariano de Alba.

La lista de la UE sobre los países de alto riesgo es diferente a la de paraísos fiscales que es elaborada por el Consejo de la Unión Europea y no conlleva sanciones automáticas. Pero, obliga a las entidades financieras europeas y a otros organismos a realizar mayor vigilancia sobre las operaciones financieras relacionadas con los países incluidos para prevenir actividades ilícitas.

Una advertencia clara

Antonio de La Cruz, especialista en economía y presidente de Inter American Trends, señaló que “Europa ha dicho basta”. A través de un análisis en sus redes sociales, expresó que la inclusión de Venezuela como un territorio de alto riesgo, “no es una sanción, pero sí una advertencia. La Unión Europea marca a Venezuela como una jurisdicción opaca, peligrosa e inaceptable para los estándares financieros internacionales”.

El analista también explicó que la resolución europea se traducirá en “menos crédito, menos inversión, más aislamiento. Y, sobre todo, el reconocimiento formal de que el chavismo ha convertido al país en un riesgo sistémico”.

Desde la perspectiva de La Cruz, la reacción del régimen venezolano ante la medida de la UE ha sido la habitual: “Con retórica victimista”. Sostuvo que la actuación del bloque europeo se basa en evidencia y no en ideología.

“Venezuela ya no es un Estado fallido. Es un sistema criminal con fachada institucional. Europa ha tardado, pero ha llegado. Y ha dicho lo que muchos callan: que Maduro no dirige un gobierno, sino una maquinaria de expolio. Esta inclusión no derrocará al régimen. Pero lo cerca. Lo deslegitima, lo aísla, lo desgasta”, aseguró Antonio de La Cruz a través de la red social X.

El analista Mariano de Alba acota que la decisión de la UE sobre Venezuela se da en el contexto de “un gran distanciamiento diplomático entre Europa y el gobierno (régimen) de Nicolás Maduro”.

Además, indica, “hay un reconocimiento de que el gobierno (régimen) venezolano no está dispuesto a colaborar ni a implementar los mecanismos internacionalmente aceptados para supervisar posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.

No cree que haya un cerco para la administración de Maduro que. desde hace tiempo, no ha podido operar con facilidades en el sistema financiero europeo. “Pero, sí puede convertirse en una complicación para muchas personas vinculadas al gobierno y que todavía, quizás por no ser tan conocidas públicamente, siguen movilizando gran cantidad de fondos en Europa”, expresa.

El internacionalista Luis Daniel Álvarez dice a DIARIO LAS AMÉRICAS que habrá que ver las implicaciones reales de la incorporación de Venezuela en la lista de países con alto riesgo para el lavado de activos.

“Ahora, ¿en qué se traduce eso? En mayor inconveniente, molestia, dificultad para particulares poder usar servicios financieros europeos. Ese es el problema y creo que es donde siempre hay que tratar de poner el asunto”, asevera.

Respuesta del régimen

La Cancillería venezolana tildó, en junio, de “ridícula” la incorporación del país en la lista de la Comisión Europea. En un comunicado, argumentó: “Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento y aquí estamos: más sólidos, más firmes y sin doble moral “.

La Asamblea Nacional (AN) de 2020, de mayoría chavista, aprobó el 10 de julio un acuerdo que repudia la inclusión de Venezuela en la lista de la UE.

Además, el Parlamento señaló al bloque como responsable de “lavado de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada”.

La AN pidió a Maduro que evalúe romper relaciones comerciales con empresas de Estados miembros de la UE. A su vez, denunció “el patrocinio de la UE al criminal genocidio perpetrado en la Franja de Gaza por las fuerzas militares israelíes”.

Por su parte, el dirigente opositor Antonio Ledezma rechazó el acuerdo del parlamento. “En mi condición de exiliado político y defensor de la democracia venezolana, me veo en la obligación de salir al paso a la insólita resolución aprobada por el írrito parlamento que sirve de brazo ejecutor a la dictadura de Nicolás Maduro”, dijo.

Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, sostuvo que la resolución de la AN “representa una aberración, al pretender endilgar a la Unión Europea la responsabilidad de todas las calamidades y crímenes que la tiranía madurista ha perpetrado contra nuestro pueblo”.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, UE, AFP, Europa Press