jueves 8  de  enero 2026
DICTADURA

Venezuela libera "número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", precisó en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo

CARACAS.- Un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció el jueves el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.

"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo Jorge Rodríguez. "Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", precisó en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo.

FUENTE: Con información de AFP

