Venezuela libera "número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

CARACAS.- Un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela , anunció el jueves el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.

"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo Jorge Rodríguez. "Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", precisó en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo.