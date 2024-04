Venezuela: Mesa Unitaria asegura trabajan para escoger nuevo candidato por consenso

Yoris, quien fue propuesta por Machado ante la inhabilitación política que le impuso el régimen para ejercer cargos públicos por 15 años, pese a triunfar con más del 92% de los votos en los comicios primarios celebrados el 22 de octubre, respaldó la idea de sustituir el nombramiento del diplomático Edmundo González, candidato inscrito de manera provisional por la oposición venezolana, ante la imposibilidad de su postulación por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Precisó que la Plataforma Unitaria tiene “hasta el 20 de abril la posibilidad de hacer algún cambio en la tarjeta de la Unidad Democrática, que es la que nos permite a nosotros participar en el proceso electoral”.

“Incluso hasta el 18 de julio, 10 días antes de la elección, se puede hacer cualquier otra modificación”, dijo Yoris, al tiempo que recordó que el cronograma electoral nunca fue publicado en Gaceta Oficial.

Insistió en que nunca recibió alguna notificación que dijera que estaba inhabilitada para poder participar en la contienda electoral de julio, "los problemas que se presentaron siempre fueron técnicos”, refirió en relación a las trabas de la dictadura chavista para inscribir su candidatura antes de que finalizara el período de postulaciones establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al servicio de Maduro.

Siguen en la ruta electoral

Yoris ratificó que desde la coalición opositora continuarán en la ruta electoral, "no se está haciendo un llamado a la abstención, seguiremos en la lucha por unas elecciones totalmente limpias y creíbles”, apuntó.

“Es muy probable que las cosas se vayan encaminando a tener unas elecciones lo menos objetables posible, el electorado necesita tener confianza en quienes estamos al frente de este proceso, no podemos bajar los brazos sino seguir luchando por tener esas condicione”, afirmó.

Petro no se reunió con la oposición

En la entrevista, Yoris también se refirió a la reunión que sostuvo el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro durante su reciente visita de dos días a Venezuela, en la que le presentó una propuesta Nicolás Maduro y a sus adversarios para lograr la paz política”.

Consideró que el encuentro de Petro con el líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), no fue con la “verdadera oposición”, debido a que la Plataforma Unitaria no fue llamada a conversar con el mandatario colombiano.

“Petro no se reunió con la oposición. El gobernador Rosales no representa hoy a la oposición. La oposición la representa la Plataforma Unitaria y María Corina", manifestó Yoris.

La postulación presidencial del gobernador Manuel Rosales, ha sido cuestionada por María Corina Machado y distintos dirigentes políticos, debido a que presentó su candidatura a última hora del plazo de postulaciones, luego de negarse a participar en las primarias opositoras, a pesar de que su partido UNT integra la coalición opositora.

Respecto a si la decisión de Rosales se trataría de un pacto con el régimen, Yoris expresó que "no podría decir nunca que fue un pacto del gobernador Rosales. Yo no puedo calificar eso porque sería una especulación de mi parte. Yo me voy a basar en las declaraciones dadas por el gobernador Rosales en las que dice que fue un acto de preservar la tarjeta. Eso es lo que él ha dicho y yo no creo que hacer otra interpretación me corresponda a mí. Yo creo que eso sería ya una especulación".

FUENTE: Con información de El Tiempo y Tal Cual