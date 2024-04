Vente Venezuela rechaza acusaciones de "abstención" y "violencia" por parte de candidato de Un Nuevo Tiempo

CARACAS.- La organización política Vente Venezuela (VV) liderada por María Corina Machado rechazó las recientes declaraciones del gobernador del Zulia y candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, en las que señaló a miembros del equipo de la dirigente opositora de no creer en la ruta electoral e incurrir en la “abstención y la violencia”.

Aseguraron que las manifestaciones del dirigen de UNT ponen aún más riesgo a Vente Venezuela y señalaron que “nos resulta muy lamentable y peligroso que recurra a los mismos argumentos del régimen para señalar a miembros de nuestro partido”. De los cuales 6 se encuentran detenidos y otros 6 se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, tras una orden de captura en su contra por supuestos "planes conspirativos" contra Nicolás Maduro.

Polémicas declaraciones de Rosales

En entrevista concedida al medio venezolano VPI TV, Rosales señaló que hay una “campaña” en su contra, en la que lo están destruyendo con "calumnias y mentiras", en las cuales vinculó a sectores de Vente Venezuela.

“Quienes están haciendo eso, y muchas de esas personas están dentro de la estructura de María Corina -no creo que ella esté en eso, me niego a creer en eso- son gente que no creen en la ruta electoral. Creen en la abstención y la violencia”, aseguró.

Rosales cuestionó, además, si de verdad hay sectores que quieren ir a elecciones o tienen una segunda intención. “¿Tenemos una carta bajo la manga para después salir con la abstención y empezar a hacer pancartas para decir que Maduro es usurpador y que las elecciones no sirven o nos decidimos a votar?", enfatizó.

Ante esto, el partido Vente Venezuela exigió al gobernador Rosales "responsabilidad y seriedad", que se retracte de dichas afirmaciones, e insistieron en que se mantienen en la ruta es electoral, pese a la inhabilitación política impuesta en contra de Machado por la dictadura chavista, que no le permitió inscribir su candidatura.

“Es hora de demostrar menos coincidencias con Maduro y más coincidencia, y sobre todo respeto, con el Acuerdo de Barbados y las decisiones tomadas junto a las fuerzas democráticas de la Plataforma Unitaria”, indica el pronunciamiento.

Posteriormente, el partido de Rosales respondió en comunicado al partido de Machado y explicaron que las declaraciones del gobernador “fueron sacadas de contexto" y “desafortunadamente” de ellas se hicieron eco en Vente Venezuela.

Coincidencia de Tarek William Saab y Rosales

Por su parte, María Corina Machado, quien resultó triunfadora en los comicios primarios de la mayoría opositora con más del 90% de los votos para ser la candidata presidencial a las elecciones del próximo 28 de julio por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) deploró las acusaciones del gobernador zuliano y manifestó que no podía creer que fueran reales.

“Yo tuve que escucharlo, porque pensaba que era falso. Yo no salgo de mi asombro en la coincidencia en el planteamiento del día de hoy de Tarek William Saab y el gobernador Rosales. Y en la práctica esto tiene consecuencias, porque tenemos gente presa”, dijo Machado en entrevista con la periodista Carla Angola en TVV Network.

Añadió que espera que estas declaraciones no la hayan puesto en riesgo a ella y su equipo de trabajo, “espero que no, más riesgo no”, exclamó.

Esto debido a que en paralelo con las declaraciones de Rosales, se produjeron una vez más por parte del fiscal general al servicio del régimen, Tarek William Saab las vinculaciones a María Corina Machado con supuestas "conspiraciones violentas".

Saab aseguró este martes en una rueda de prensa que el activista y periodista Carlos Julio Rojas, detenido la noche del lunes por estar presuntamente implicado con un plan para asesinar a Nicolás Maduro, recibía órdenes de Machado y Vente V enezuela para generar protestas violentas en ese país.

Reunión en suspenso

Machado exhortó a Manuel Rosales a comparecer el pasado 10 de abril a una reunión, que aún no se ha dado, con la Plataforma Unitaria y su persona, en torno a la búsqueda de un acuerdo para definir un candidato que represente al Unidad Democrática y se enfrente a Nicolás Maduro en el venidero proceso electoral de julio.

Sin embargo, hasta el pasado domingo 14 de marzo se dijo que este no había confirmado reunirse con María Corina Machado y la alianza opositora, afirmaciones que fueron negadas por Rosales, quien aseguró que no había recibido una invitación de manera formal a alguna reunión y que siempre ha estado dispuesto a conversar con Machado, tal como ocurrió el pasado 19 de marzo.

El candidato, que se inscribió a última hora antes de que finalizara el periodo de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) al margen de la coalición opositora, indicó que fue llamado por la PUD para asistir una reunión este miércoles 17 de abril a las 9:00 a.m., y que allí estará para hablar de lo que sea necesario.

