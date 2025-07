¿Votar por alcalde chavista o menos chavista con represión? Un mensaje insta a la reflexión

Llamar a votar no te hace inmune a la represión del régimen de Maduro en Venezuela , que lleva más de 35 personas secuestradas este mes de julio en varios estados del país, y que aún no ha terminado, afirma la periodista Carla Angola en un mensaje en el que sostiene "lo inútil" de acudir a las elecciones de este domingo.

“Es un insulto a los venezolanos justificarse diciendo que lo hacen por el país que está en nivel de represión tan brutal y ustedes quieren hacer creer que no se han enterado, y en nada cabe el argumento supuestamente divisionista de radicales y otros buenistas que creen en el diálogo y defender espacios, y en que es mejor que un alcalde opositor, y no que uno chavista, tome el municipio”, dice Angola.

“No hay alcaldes opositores, eso no existe. No se autoengañen de esa forma porque se coma rico en restaurantes de esa zona caraqueña”, añade la periodista radicada en EEUU.

“En medio de la tiranía, solo van a existir alcaldes, actores empresarios útiles al régimen, aunque coexistan con el régimen”.

Elecciones con represión

Luego de asegurar en su mensaje que la campaña por el voto en las municipales “no tiene que ver con muestra convicción ni utilidad, sino miedo”, destacó la represión del régimen en cuyo contexto se realizarán los comicios, y afirmó que 35 personas fueron secuestradas en lo que va de mes.

“Llamar a votar no te hace inmune a la razzia, el próximo puedes ser tú”

“Ese alcalde no va a aparecer en tu casa si el régimen allana tu casa, como le hicieron a Magaly Meda, ahí en Chacao; ni le dirá a su policía que te proteja si Maduro te escoge de enemigo”, añadió.

12 secuestros el día del canje EEUU Venezuela

Angola mencionó una decena de detenciones arbitrarias por parte de agentes del régimen en varios estados de Venezuela.

Según aseguró, mientras se realizaba el canje de presos entre EEUU y Venezuela, el viernes 18 de julio, hubo 12 secuestros: se llevaron a Simón Bolívar Obregón, estudiante universitario, y al miembro de partido e integrante de la sociedad civil de Portuguesa (no dijo el nombre) por lo que tenían en su Whatsaap”.

Dio también que el sábado se llevaron “10 nuevos rehenes, seis de la misma familia o amigos de una líder parroquial de Lara”. Dejaron a un niño encerrado en un closet por seis horas, debido a que quienes quedaron libres pensaron que también lo habían secuestrado. Pero capturaron a toda la familia, les dieron palizas y a las mujeres les dieron pastillas para drogarlas y sacarles información”.

“Están buscando incluso a líderes del 2014”, agregó en tono de advertencia.

“¿Qué parte no quieres entender que lidiamos con un régimen criminal al que no le importa hacer lo que sea? Cuando Venezuela sea liberada, va a serlo para todos, no solo para quienes lucharon de verdad. Por lo menos, no se atraviesen en la ruta”, dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Angola TV (@carlaangola)

FUENTE: Carla Angola Instagram