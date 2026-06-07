martes 9  de  junio 2026
BELLEZA

Betania Guerra, experta en estética: "En 2026 hay una fuerte tendencia hacia resultados naturales y tecnologías menos invasivas"

“Las redes sociales han permitido educar más al paciente, pero también han creado expectativas poco realistas en algunos casos”, afirma la fundadora de Brilla con Bet y Bet Plastic Surgery

Betania Guerra.

Betania Guerra.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El mercado de la cirugía plástica y la medicina estética experimenta un cambio de paradigma donde la moderación sustituye a la estridencia.

Los pacientes actuales rechazan las modificaciones drásticas en favor de intervenciones que respeten su anatomía original. Según Betania Guerra, experta en estética y fundadora de Brilla con Bet y Bet Plastic Surgery, este fenómeno define la práctica contemporánea: “En 2026 hay una fuerte tendencia hacia resultados naturales y tecnologías menos invasivas”.

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Esta evolución responde a una transformación profunda en las expectativas de quienes acuden a la consulta y marca una distancia clara con los estándares de la década pasada.

“Hace algunos años, muchas personas buscaban cambios muy notorios o exagerados. Hoy los pacientes quieren verse mejor, más frescos y rejuvenecidos, pero sin perder su esencia. La tendencia actual es la naturalidad y la armonía facial y corporal”, explica Guerra.

A pesar de este cambio en los objetivos estéticos, el volumen de solicitudes se mantiene firme, aunque con una ejecución técnica orientada a la sutileza. Las demandas continúan segmentadas por género, pero bajo el mismo principio de discreción:

Mujeres

Los procedimientos más solicitados siguen siendo el mommy makeover, aumento o levantamiento de senos, lipoescultura y rejuvenecimiento facial.

Hombres

Registran un incremento notable en el interés por la marcación abdominal, ginecomastia, definición mandibular y tratamientos de rejuvenecimiento sin cirugía.

“Hoy en día, tanto hombres como mujeres buscan resultados más naturales y armónicos”, precisa la especialista. Para alcanzar este propósito, la industria ha tenido que adaptar sus metodologías y abandonar los enfoques aislados. “Hoy en día, tanto hombres como mujeres buscan resultados más naturales y armónicos”, precisa la especialista. Para alcanzar este propósito, la industria ha tenido que adaptar sus metodologías y abandonar los enfoques aislados.

La viabilidad técnica de esta corriente menos invasiva se sustenta en la cooperación entre disciplinas quirúrgicas y clínicas.

“También estamos viendo tratamientos que estimulen el colágeno y mejoren la calidad de la piel”, señala la experta.

Esta combinación de herramientas es la responsable directa de optimizar la experiencia del paciente en el quirófano. Al respecto, Guerra añade que “está creciendo mucho la combinación de cirugía con medicina estética avanzada para prolongar resultados y reducir tiempos de recuperación”.

Finalmente, el análisis del sector no puede desligarse del entorno digital que opera como el principal catalizador de la opinión pública. Las plataformas digitales han transformado la relación entre el médico y el paciente y ejercen una influencia de doble filo en la percepción de los procedimientos.

“Las redes sociales han tenido un impacto enorme porque han permitido educar más al paciente y mostrar resultados reales, procesos y recuperación”, destaca la especialista.

No obstante, el acceso a la información también presenta distorsiones que deben ser gestionadas en el ámbito profesional. “También han creado expectativas poco realistas en algunos casos, por eso la educación y la orientación profesional son fundamentales”, concluye Guerra, y enfatiza que el criterio clínico sigue siendo el único filtro válido frente a las tendencias de internet.

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