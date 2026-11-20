“Dormí bien, pero todo el mundo me pregunta si estoy cansada”. Esta frase recoge una inquietud frecuente en el medspa Ageless Perfection. ¿Por qué la mirada puede verse cansada incluso después de una buena noche de sueño?

La respuesta radica en las sombras y las líneas finas bajo los ojos que contribuyen a ese aspecto. Y para esa zona se formuló Illuma Luna , un skin booster de aplicación tópica e inyectable que, según la marca y expertos, busca suavizar la apariencia de las líneas finas y aportar luminosidad al contorno.

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“Cuando un paciente me dice que quiere verse más descansada, le pregunto qué nota primero en el espejo. Algunas me señalan la sombra de la ojera. Otras me muestran las líneas bajo los ojos que aparecen al sonreír. Y esa respuesta cambia la conversación y abre paso a las soluciones que ofrece este tratamiento”, explicó María José Salas, enfermera certificada de práctica avanzada, propietaria de Ageless Perfection.

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Sobre el tratamiento y su aplicación

Pigmentación, vasos visibles o la sombra de un surco. Entender qué hay detrás de la ojera ayuda a definir qué se puede esperar de un tratamiento. “La propuesta de Illuma Luna se centra en trabajar el aspecto de la piel gracias a su fórmula que reúne polinucleótidos, ácido hialurónico no reticulado, y tres péptidos”, señala Salas.

“Si lo que más le preocupa a un paciente es la textura, podemos lograr una piel más lisa y líneas más suaves. Si lo que le molesta es la sombra, con el tratamiento se puede trabajar la profundidad del surco. Por tanto, se pueden encontrar soluciones ya que polinucleótidos han mostrado resultados preliminares favorables en estudios sobre textura, elasticidad y líneas finas”, destaca la especialista sobre el procedimiento que ella aplica a través de inyección intradérmica, en la zona donde la resequedad puede hacer más visibles las líneas finas.

“Una ojera puede verse oscura por el pigmento, por los vasos visibles a través de la piel, o por la sombra que crea el relieve bajo el ojo. En este sentido, el hecho de contar con un skin booster que contenga ácido hialurónico, polinucleótidos y péptidos es fundamental para combatir resequedad, la textura o la falta de luminosidad”, finalizó.

Si quieres saber más sobre el tratamiento y los resultados, sigue la cuenta de Instagram @agelessperfection.

IG: @camilamendozaa