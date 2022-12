Adriana Ramírez Sánchez impulsa el entretenimiento como deporte

“Siempre he sido deportista y me encanta el mundo del atletismo, por lo que decidí estudiar el mundo del fitness a nivel profesional. Luego de eso, diseñé un reto personal y en 12 semanas logré cumplirlo, y el éxito radicó en que fui documentando mis avances cada semana a través de las redes sociales. Logrando congregar a una comunidad que hasta el día de hoy me acompaña”, dijo Adriana Ramírez Sánchez a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien además de ser experta en medicina deportiva, también es abogada graduada en gerencia corporativa.