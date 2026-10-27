Alzheimer: Muestra de sangre arroja mayor precisión en diagnósticos de paciente

Las personas con demencia podrían superar los 150 millones en 2050 y, aproximadamente, dos de cada tres casos estarán relacionados con el Alzheimer.

MADRID. -Una muestra de sangre permite diagnosticar correctamente a nueve de cada diez casos de Alzheimer evaluados, gracias a la precisión de la proteína p-tau217 como biomarcador de la enfermedad. Además, la incorporación de esta herramienta ha llevado a modificar el diagnóstico inicial en el 26,5 % de los pacientes analizados.

Así se puso de manifiesto durante la jornada "Enfermedad de Alzheimer 2026: del diagnóstico biológico a la medicina de precisión", celebrada en Madrid, donde especialistas resaltaron el impacto de los nuevos biomarcadores y tratamientos en la detección temprana y el abordaje de esta patología.

El neurólogo de la Unidad de la Memoria de HM Hospitales, Roberto Sánchez-Soblechero, explicó que la proteína p-tau217 ha demostrado una elevada precisión diagnóstica y destacó que su incorporación al proceso de evaluación clínica está transformando el manejo de los pacientes.

Durante el encuentro también se advirtió que el número de personas con demencia podría superar los 150 millones en 2050 y que aproximadamente dos de cada tres casos estarían relacionados con el Alzheimer. Los expertos coincidieron en que la llegada de biomarcadores capaces de detectar cambios biológicos asociados a la enfermedad, junto con nuevas opciones terapéuticas, está modificando la forma de diagnosticar, tratar y seguir la evolución de los pacientes.

Asimismo, recordaron que estas pruebas deben complementar, y no sustituir, la valoración clínica, ya que trastornos como la depresión, la ansiedad o el insomnio pueden provocar síntomas cognitivos similares.

Como parte de los avances presentados, se dio a conocer CogniScan, un test cognitivo breve que, en un estudio realizado con 183 personas, mostró una sensibilidad del 96 % y una especificidad del 99 % para detectar deterioro cognitivo frente a sujetos sanos.

Cambios principales: trasladé al primer párrafo el hallazgo más relevante (la eficacia del análisis de sangre y la proteína p-tau217) y después atribuí la información a los especialistas, siguiendo una estructura más propia de una noticia que de una declaración institucional.

Papel de la resonancia magnética

Además, la neurorradióloga del Hospital Universitario HM Sanchinarro, la doctora Ana Ortiz de Mendivil, y la especialista en Medicina nuclear de HM Hospitales, la doctora María Fernanda Ollarves, han analizado el papel de la resonancia magnética y del PET-Amiloide, herramientas que permiten aportar nueva información al proceso diagnóstico y adquieren relevancia en el nuevo escenario terapéutico.

Seguidamente, el miembro de la Unidad de Memoria del Hospital Universitario HM Madrid, el doctor Carlos Serra-Smith, y Villino-Rodríguez han ahondando en la evidencia científica disponible sobre las terapias antiamiloide, los criterios de selección de candidatos y el control que requieren durante su administración.

La utilización de los tratamientos "exige confirmar la presencia de patología amiloide, valorar la situación clínica individual del paciente y realizar estudios de resonancia magnética que permitan detectar determinados hallazgos que pueden condicionar la indicación del tratamiento", han explicado, para agregar que "la llegada de las nuevas terapias no supone únicamente incorporar un medicamento, sino organizar todo un recorrido asistencial que requiere capacidad diagnóstica, neuroimagen, laboratorio, Farmacia Hospitalaria, hospital de día, Enfermería especializada y una estrecha coordinación entre profesionales".

Al respecto, el Hospital Universitario HM Sanchinarro ha creado un equipo multidisciplinar integrado por Neurología, Neurorradiología, Medicina nuclear, laboratorio, Farmacia Hospitalaria y Enfermería del hospital de día. "Realizar Medicina de precisión no significa solo incorporar nuevas pruebas diagnósticas, sino individualizar el abordaje de cada paciente", ha manifestado Villino-Rodríguez.

En esta línea, el circuito 'FAST-TRACK' de HM Hospitales ha sido diseñado para agilizar el diagnóstico de los pacientes con deterioro cognitivo y facilitar que aquellos que puedan ser candidatos a las nuevas opciones terapéuticas accedan lo antes posible a una valoración completa.

FUENTE: Con información de Europa Press