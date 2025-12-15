lunes 15  de  diciembre 2025
Cantante Cliff Richard revela que superó cáncer de próstata

Considerado la versión británica de Elvis Presley en su día, Richard fue una de las primeras estrellas del pop surgidas en Reino Unido, incluso antes que The Beatles

El cantante británico Cliff Richard se presenta durante la Ceremonia del Centenario de la Cancha Central, en el séptimo día del Campeonato de Wimbledon 2022 en el All England Tennis Club en Wimbledon, al suroeste de Londres, el 3 de julio de 2022.

El cantante británico Cliff Richard se presenta durante la Ceremonia del Centenario de la Cancha Central, en el séptimo día del Campeonato de Wimbledon 2022 en el All England Tennis Club en Wimbledon, al suroeste de Londres, el 3 de julio de 2022.

 

AFP/Adrian Dennis
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.-El cantante británico de pop Cliff Richard reveló el lunes que se sometió a un tratamiento de cáncer de próstata este año, añadiendo que la enfermedad fue superada con éxito.

La afección fue detectada cuando el artista, de 85 años, pasó un chequeo médico, en el momento en que se disponía a emprender una gira internacional, según contó el cantante a la cadena ITV.

"Descubrieron que tenía cáncer de próstata, pero, por suerte, no estaba muy avanzado y no había hecho metástasis. No se había extendido a los huesos ni nada parecido", explicó el cantante en un programa matinal de la cadena televisiva, señalando que el cáncer "por el momento ha desaparecido".

Richard animó a la gente "a acudir, hacerse las pruebas y revisarse", y pidió que se pusiera en marcha un programa nacional de detección para los hombres.

Trayectoria

Considerado la versión británica de Elvis Presley en su día, Richard fue una de las primeras estrellas del pop surgidas en Reino Unido, incluso antes que The Beatles.

La gira que realizó en 2025, incluyó 18 conciertos en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Cliff Richard, cuyo verdadero nombre es Harry Rodger Webb, vendió más de 250 millones de discos en todo el mundo, desde que comenzó su carrera en la década de 1950.

Con 21 millones de discos sencillos vendidos en Reino Unido, Richard solo es superado en este baremo en su país por The Beatles y Elvis Presley, siendo su primer gran éxito la canción Move It (1958).

El anuncio de Richard se produjo después de que el rey británico Carlos III revelara el viernes que su tratamiento por un cáncer, del que no se ha revelado su naturaleza, se reducirá en 2026.

FUENTE: AFP

