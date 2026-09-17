¿Cirrosis antes de los 50? Un estudio en EEUU revela quién tienen más riesgo

La cirrosis en los Estados Unidos está asociada comunmente al consumo excesivo de alcohol y la hepatitis C crónica

MIAMI.- Adultos jóvenes con hígado graso menores de 50 años de edad puede padecer de cirrosis hepática, una enfermedad diagnosticada generalmente en personas mayores y que puede llegar a exigir un trasplante del tejido, según una investigación médica realizada en EEUU .

Y el riesgo de la aparición de esta dolencia en edades tempranas, a diferencia de otras personas, está determinado por factores genéticos heredados como por afecciones metabólicas, como la diabetes tipo 2.

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Estos resultados relevantes fueron logrados por un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, EEUU, y constituyen el primer estudio que define la cirrosis temprana como consecuencia de la enfermedad hepática esteatósica asociada a la disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), conocida como hígado graso.

La investigación, publicada en 'Clinical Gastroenterology and Hepatology', ayuda a identificar cuáles pacientes corren mayor riesgo y necesitan una evaluación más precisa de su enfermedad hepática, informó Veeral Ajmera, hepatólogo de UC San Diego Health y profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de UC San Diego, uno de los autores.

Cirrosis en adultos más jóvenes

"Nuestros hallazgos demuestran que los adultos jóvenes que desarrollan cirrosis por MASLD no solo padecen la misma enfermedad a una edad más temprana", afirmó Rohit Loomba, autor principal del estudio, y jefe de la División de Gastroenterología y Hepatología de la Facultad de la universidad estadounidense.

Los investigadores utilizaron los datos de unos 2,400 adultos con MASLD, confirmada por biopsia, que estaban inscritos en la Red Nacional de Investigación Clínica de NASH, y descubrieron que el 25% de los casos de cirrosis se produjeron antes de los 50 años.

El estudio definió a este grupo como portador de "cirrosis por MASLD de inicio temprano" e identificó los principales factores de riesgo asociados a esta afección.

Aunque la cirrosis suele desarrollarse en la edad adulta, algunos individuos progresan a una fibrosis hepática avanzada mucho antes, y se desconoce el motivo, pero los hallazgos despejan ahora las dudas y representan un avance en los estudios del hígado.

Atención temprana al hígado

"La cirrosis suele ser asintomática hasta que se desarrollan complicaciones graves", detalla Loomba.

"Estos resultados sugieren que los adultos jóvenes con diabetes tipo 2, obesidad o un riesgo genético elevado podrían beneficiarse de una evaluación hepática más proactiva".

Identificar a los pacientes de alto riesgo de forma temprana puede brindar oportunidades para una vigilancia e intervención oncológica adecuadas antes de que se desarrolle el cáncer de hígado, según el reporte.

FUENTE: Con información de InfoSalud de Europa Press; Mayo Clinic