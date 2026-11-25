Los frutos rojos son ricos en flavonoides y vitamina C, vinculados a una menor inflamación y mejor función cognitiva. (Pixabay)

MIAMI.- Cada día, las sociedades médicas van descubriéndola importancia que tiene una buena alimentación para mantener una salud óptima y no se trata solo de la corporal, sino también de la cerebral.

Hay un consejo en cuanto a cuáles son los nutrientes para cuidar el cerebro y la recomendación es priorizar alimentos ricos en omega-3, antioxidantes, vitaminas del complejo B, vitamina K, vitamina E y colina, que es un nutriente especial para producir acetilcolina.

BIENESTAR Buenos patrones de alimentación mantenidos en el tiempo: la fórmula de la buena salud

Se recomiendan, dietas equilibras como la DASH – plan de alimentación diseñado para bajar la presión arterial que al proteger los vasos sanguíneos reduce el riesgo de deterioro cognitivo y accidentes cerebrovasculares o la MIND diseñada para proteger la salud cerebral, retrasar el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer.

Alimentos clave y sus nutrientes

• Pescados grasos (sardinas, caballa, salmón, atún, trucha): aportan ácidos grasos omega-3 (especialmente DHA), esenciales para las membranas neuronales, la memoria y la comunicación entre células.

Procure consumir de 2 a 3 porciones de pescado graso por semana. Una porción equivale a unos 100-150 gramos. Si es vegetariano, las semillas de lino y chía aportan omega-3 de origen vegetal (aunque el tipo es diferente y el cerebro lo absorbe con menos facilidad).

• Verduras de hoja verde y crucíferas (espinacas, acelgas, brócoli, coliflor): contienen folato, luteína, vitamina K y antioxidantes que ayudan a proteger las células cerebrales del daño oxidativo.

Añada un puñado de espinacas a tus lentejas, arroz o a platos de verduras habituales. Intente consumirlas varias veces por semana. Incluso pequeñas cantidades son importantes si se consumen con regularidad.

• Frutos rojos y frutas con antioxidantes (arándanos, fresas, moras, uvas, cítricos): ricos en flavonoides (como antocianinas) y vitamina C, vinculados a una menor inflamación y mejor función cognitiva.

Un tazón pequeño (aproximadamente 100 g) varias veces por semana. Los arándanos frescos, congelados o incluso secos son una buena opción. Las bayas locales como las moras y las zarzamoras indias (jamun) ofrecen beneficios similares.

Procure consumir de 2 a 3 porciones de fruta al día. Una porción equivale aproximadamente a una fruta mediana o un tazón pequeño de bayas. Consuma la fruta entera en lugar de beber jugo para obtener fibra y evitar el exceso de azúcar.

• Huevos: su yema aporta colina —clave para producir acetilcolina, un neurotransmisor ligado a la memoria y la atención— además de vitaminas del grupo B y luteína.

Los huevos se consideran el multivitamínico natural con razón. Contienen colina, vitamina B12, selenio y luteína, todos esenciales para la memoria.

Uno o dos huevos, un par de veces por semana, es lo ideal. Hervidos, revueltos o en tortillas: el método de cocción no influye mucho en los beneficios para el cerebro.

• Frutos secos y semillas (nueces, almendras, semillas de calabaza, chía, linaza): suministran grasas saludables, vitamina E, zinc, magnesio y omega-3 (de origen vegetal en semillas y nueces).

Las nueces parecen cerebros diminutos por algo: son increíblemente buenas para la salud cerebral. Estos frutos secos están repletos de las mismas grasas saludables que se encuentran en el pescado.

La ingesta de un puñado pequeño de unas 7-8 nueces varias veces por semana marca la diferencia. No necesitas grandes cantidades; la constancia es lo más importante.

Además, se recomienda comer un puñado pequeño de almendras (23) o 2 cucharadas de semillas, casi todos los días de la semana. Remójalas durante la noche y cómelas crudas o tostadas; ambas opciones son deliciosas. Mézclalas con yogur, espolvoréalas sobre ensaladas o cómelas como tentempié.

• Granos integrales (avena, arroz integral, pan integral): liberan glucosa de forma gradual para mantener un aporte energético estable al cerebro y aportan vitaminas del complejo B.

Ofrecen grasas monoinsaturadas y polifenoles/flavonoides que favorecen el flujo sanguíneo y la protección antioxidante.

Reemplace gradualmente los granos refinados por granos integrales. Sustituya el arroz blanco por arroz integral, el pan blanco por pan integral y añade mijo o avena a tus comidas. Procura que los granos integrales representen al menos la mitad de tu consumo diario de cereales.

• Cúrcuma: esta especia de color amarillo brillante, ya un ingrediente básico en la cocina india, ha atraído la atención mundial por su valor para la salud cerebral. Su compuesto activo se llama curcumina.

Añada ¼ de cucharadita a currys, sopas, arroces o leche. La pimienta negra ayuda a que el cuerpo la absorba mejor, así que combínala con otros alimentos. Incluso pequeñas cantidades regulares suman.

• Chocolate negro: un delicioso capricho para el cerebro que favorece el estado de alerta y el flujo sanguíneo y puede ser beneficioso para el cerebro.

El chocolate negro con al menos un 70 % de cacao contiene unos potentes compuestos llamados flavonoides que mejoran el flujo sanguíneo al cerebro, lo que optimiza el suministro de oxígeno y nutrientes. Además, poseen propiedades antioxidantes y se han relacionado con una mejor atención y memoria.

Lo ideal es un trozo pequeño (entre 10 y 20 gramos) la mayoría de los días. Aquí lo importante es la calidad, no la cantidad. Elija chocolate con poco azúcar añadido y pocos ingredientes.

¿Por qué funcionan estos alimentos?

Todos los alimentos mencionados anteriormente funcionan a través de mecanismos similares:

Protección . Los antioxidantes actúan como una armadura protectora.

. Los antioxidantes actúan como una armadura protectora. Comunicación . Los nutrientes apoyan la mensajería de las células cerebrales.

. Los nutrientes apoyan la mensajería de las células cerebrales. Circulación sanguínea. Las grasas saludables mejoran la circulación.

Las grasas saludables mejoran la circulación. Energía . Los cereales integrales proporcionan combustible constante.

. Los cereales integrales proporcionan combustible constante. Control de la inflamación. Los compuestos antiinflamatorios protegen el tejido cerebral.

FUENTE: Con información del Apollo Hospital