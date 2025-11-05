"Cuidarse también es cosa de hombres", es posible prevenir el cáncer de próstata y de testículo

La Asociación Española de Urología (AEU) presentó una campaña en la que destaca que "cuidarse también es cosa de hombres ", con el objetivo de concienciar sobre la importancia de prevenir y de lograr un diagnóstico precoz de cánceres que afectan exclusivamente a los varones, como lo son el de próstata y el de testículo.

Durante la presentación de la campaña se expuso que muchos hombres retrasan sus consultas urológicas por "vergüenza, miedo a las pruebas o al estigma", y que se trata de un silencio que puede "costarle la vida", motivo por lo que han incidido tanto en la importancia de acudir a las revisiones como de cuidar su salud física y mental, tanto por "responsabilidad" propia como por sus seres queridos.

Esta iniciativa tiene como objetivo "romper" ese silencio sobre la salud masculina, promover la detección precoz de este tipo de cánceres y posicionar al urólogo como el "aliado de confianza" en el cuidado de su salud.

Detección precoz

"¿Por qué es importante la detección precoz del cáncer urológico y por qué son importantes las revisiones urológicas? Pues en primer lugar, y probablemente lo más importante, porque aumentamos las posibilidades de tener un tratamiento eficaz y con intención curativa para los pacientes a los que les detectamos un cáncer urológico", expresó el presidente de la Sociedad Urológica Madrileña (SUM), el doctor Luis Llanes.

A pesar de que el cáncer de próstata es una enfermedad que cuenta con una supervivencia del 90 por ciento a cinco años con detección temprana, aún se producen 6,000 muertes anuales por este tipo de tumor, lo que precisamente se podría reducir con un diagnóstico precoz.

En el caso del cáncer de testículo, existe un 95 por ciento de supervivencia con diagnóstico temprano, afectando principalmente a jóvenes de entre 15 y 30 años, motivo por el que la autoexploración testicular es fundamental para su identificación.

Llanes también señaló que una detección precoz de estos dos tumores permite usar terapias menos agresivas incluso en fases más avanzadas de la enfermedad, así como detectar otras patologías urológicas que puedan coexistir en el paciente.

Con motivo de esta campaña, la AEU pretende publicar contenidos semanales en redes sociales a través del hashtag '#MovemberAEU2025', en relación con noviembre, el mes de concienciación sobre la salud masculina; realizar apariciones en televisiones, radios y prensa; o habilitar puntos informativos en los hospitales sobre estos cánceres, en colaboración con urólogos de estos centros.

Además, se celebrará una jornada educativa para pacientes en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, así como charlas divulgativas con urólogos.

Objetivos de la campaña

Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran divulgar la importancia de agendar una revisión urológica según la edad y factores de riesgo, siendo aconsejable pedir cita a partir de los 50 años para detectar el cáncer de próstata, que se debe reducir a los 45 años en caso de tener antecedentes familiares, como a partir de los 40 años si se es portador de las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2.

"Tenemos que hablar de esto con nuestros amigos, con nuestras familias y con nuestros vecinos. Tenemos que acudir al urólogo y compartir entre todos este mensaje, porque cada conversación cuenta, porque cada revisión médica puede salvar una vida, porque cada uno de nosotros puede ser parte de este cambio", destacó la presidenta de la AEU, la doctora Carmen González Enguita.

Los especialistas hacen énfasis en la importancia de no esperar a tener síntomas, pues el cáncer de próstata en etapas iniciales no cuenta con sintomatología. Para el cáncer testicular, es recomendable autoexplorarse una vez al mes y consultar inmediatamente ante cualquier cambio.

FUENTE: Con información de Europa Press