“La semaglutide es un péptido que cuando entra en el cuerpo estimula la producción de insulina y disminuye los niveles de glucagón, que es la hormona que regula la cantidad de glucosa de la sangre. Esto logra que toda nuestra área endocrinológica funcione de forma correcta, enviado al cerebro señales de mayor saciedad, estimulando una mejor digestión, y dando como resultado que la persona pueda perder del 15 al 20% del peso corporal con el que se comenzó el tratamiento”, dijo la doctora Andrea Cárdenas, médico y propietaria de Olam Med Spa.

“Todos deberíamos consumir de 1200 a 1500 calorías diarias como máximo, pero siempre nos pasamos, y eso hace que el cuerpo vaya almacenando grasa de forma constante. Y lo que hace este tipo de medicamentos es, de cierta forma, abrir esos depósitos de grasa y utilizarlos como energía, ayudándonos a consumir las calorías básicas que nuestro cuerpo necesita”, dijo la experta sobre el medicamento que debe ser utilizado de tres a cinco meses.

“Este es el periodo de tiempo en el que se pueden ver cambios reales, y en el que una persona promedio puede perder hasta 20 kilogramos. Sin embargo, es un medicamento y su prescripción debe ser consultada con un médico, ya que su uso requiere de exámenes previos, y hay algunos casos en los que no se debe usar. Por ejemplo, si la paciente está embarazada, lactando, y en caso de padecer cáncer”, advirtió.

Lo que debes saber:

Actualmente, la semaglutide solo está aprobada para pacientes con un índice de masa corporal de 30 o más. Sin embargo, los pacientes con condiciones relacionadas con la obesidad solo necesitan un índice de masa corporal de 27 para ser aprobados.

Cabe destacar que, de acuerdo a los ensayos, el medicamento no presenta contraindicaciones importantes. Sin embargo, como cualquier medicamento, puede causar efectos secundarios. Hasta ahora, la mayoría de los efectos secundarios observados en los ensayos clínicos se relacionan con diarrea y náuseas. No obstante, los investigadores consideran que los efectos secundarios de este medicamento no son más riesgosos que los efectos secundarios asociados con los medicamentos populares que se usan para tratar la diabetes, colesterol alto, hipertensión y otras afecciones médicas comunes.

“Es un medicamento ‘revolucionario’, pero no una ‘píldora mágica’”, afirman expertos como la doctora Andrea Cárdenas, ya que su efectividad está estrictamente relacionada con el estilo de vida, la alimentación, y la actividad física.

