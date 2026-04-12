domingo 12  de  abril 2026
Opinion

Con salud, es imparable

El cubano Yordan Álvarez es una máquina de batear cuando está apagado, pero sano y activo es imparable, lo.que lo convierte en el mejor toletero del momento en Houston

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, festeja en la cueva tras batear un jonrón de dos carreras en el juego ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 13 de septiembre de 2024

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, festeja en la cueva tras batear un jonrón de dos carreras en el juego ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 13 de septiembre de 2024

AP/Ashley Landis
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Cuando Yordan Álvarez está al 100 por ciento de sus condiciones físicas, simplemente es imparable. El cubano ha tenido un inicio de temporada de ensueño tras haber jugado en 2025 en apenas 48 encuentros. La lesión en la mano que lo limitó el año pasado quedó atrás y el slugger de los Astros de Houston deja un claro mensaje: con salud es imparable.

No se trata solo de una buena racha, sino de dominio sostenido. Turno a turno, Álvarez está marcando la diferencia con una combinación de poder y consistencia que pocos pueden igualar en las Grandes Ligas. En sus primeros 12 juegos de 2026, según Baseball Reference, superó los .300 de promedio, con un OPS por encima de 1.000, con cuatro cuadrangulares y una producción constante de carreras impulsadas que lo ubican entre los bates más calientes del inicio de campaña. No es solo contacto: es contacto de élite.

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A eso se suma su presencia entre los líderes de la Liga Americana en slugging, rondando o superando el .600, de acuerdo con MLB Stats, una cifra reservada para los bateadores más dominantes del juego. Es ahí donde se entiende su impacto real: cada vez que conecta, hay daño. Dobles, jonrones, extrabases que cambian juegos.

Lo más llamativo es el contexto. Venir de una temporada marcada por las lesiones y responder de esta manera no es común. Es el tipo de actuación que distingue a los peloteros especiales, a esos que, cuando están en plenitud física, juegan en una dimensión distinta al resto.

Por supuesto, el béisbol es largo y exigente. Mantener este ritmo durante toda la temporada será el verdadero desafío, especialmente para un jugador que ya ha lidiado con problemas físicos a lo largo de su carrera. Pero si algo está claro en este inicio es que, si su cuerpo responde, su talento hace el resto.

Si logra mantenerse saludable, Yordan Álvarez no solo será uno de los bateadores más peligrosos del año, sino que estará firmemente encaminado en la conversación por el Jugador Más Valioso. Porque con salud, simplemente, es imparable.

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