En la Semana Vegetariana se defiende la salud y la ecología

MIAMI. - La Semana Vegetariana se celebra los primeros días del mes de octubre. Durante estos días se motiva a las personas a conocer sobre el estilo de vida de quienes optan por alimentos que no contienen proteína animal.

Alimentos vegetarianos

Los alimentos vegetarianos contienen menos calorías de grasa, de manera particular de grasa saturada y aportan más fibra, potasio y vitamina C. Los vegetarianos no incluyen en su menú carne de res, cerdo y cordero, ni aves ni mariscos.

La palabra vegetariano fue adoptada en 1842 por la Asociación Vegetariana Británica. El término se deriva de la palabra latina "vegetus", cuyo significado es "completo, sano, fresco o vivaz".

SEMANA VEGETARIANA.jpg Quienes son partidarios de la dieta vegetariana defienden que este hábito puede aportar los nutrientes que se requieren para estar saludable. Pexels

La Semana Vegetariana se conecta con el Día Internacional del Vegetarianismo, que se celebró el 1 de octubre. Para los vegetarianos, su opción alimenticia también encierra la lucha contra la crueldad hacia los animales, la contaminación ambiental y la deforestación de los bosques.

Dieta y equilibrio en la Semana Vegetariana

La recomendación de los médicos es que los alimentos que consuman las personas aporten elementos para el equilibrio nutricional. Para 2019, la Asociación Americana de Dietética (ADA) indicó que la dieta vegetariana, adecuadamente planificada es saludable, nutricionalmente y pueden sumar beneficios en la prevención de ciertas enfermedades.

Las organizaciones que promueven la Semana Vegetariana recomiendan elegir un menú libre de carne, al menos durante siete días, y así depurar el organismo de los excesos.

En el grupo de los vegetarianos hay varias opciones:

Veganos: no comen carne, ni productos derivados de los animales.

Vegetariano lacto: consumen los lácteos.

Vegetariano lacto – ovo: no consumen carne, pero en su menú hay productos lácteos y los huevos.

Crudívoro: comen vegetales, semillas, frutas y legumbres, pero sin cocinar.

Semi-vegetariano: solo suprimen la carne roja.

Pescetariano: tienen una dieta parecida a la vegana pero le dan cabida al pescado.

FUENTE: Portal Día Internacional / Portal El Milenio