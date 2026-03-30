lunes 30  de  marzo 2026
TECNOLOGÍA

Instituto de Ciencias del Espacio acerca eclipses a personas con discapacidad visual

El Instituto de Ciencias del Espacio, Barcelona, pondrá a disposición el dispositivo LightSound que transforma la intensidad de la luz a sonido

Las personas con discapacidad visual podrán vivir el fenómeno a través del sonido. (NASA)
Las personas con discapacidad visual podrán vivir el fenómeno a través del sonido. (NASA) NASA/Ryan Hill
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA. El Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quiere acercar el eclipse del 12 de agosto de 2026 a las personas con discapacidad visual, a través del proyecto Eclipse inclusivo.

Para ello, pondrá a disposición de quienes organicen eventos de observación un centenar de dispositivos LightSound. Estos aparatos, ya empleados en otros países, ayudan a vivir el eclipse a través del sonido. El objetivo es lograr el mayor número de eventos inclusivos de observación y, además, crear un mapa sonoro de este fenómeno astronómico, de acuerdo con un comunicado.

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Los dispositivos LightSound, desarrollados por el proyecto del mismo nombre de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), son un poco más grandes que un teléfono móvil y utilizan una tecnología de código abierto para transformar la intensidad de la luz en sonido.

Bajo la brillante luz solar comienza como un tono agudo de flauta y, a medida que la luna va cubriendo el sol durante el eclipse, el sonido desciende a un tono grave de clarinete antes de desaparecer por completo durante la fase de eclipse total de Sol, reproduciendo así todo el proceso. Estos aparatos se pueden conectar a unos auriculares, para vivirlo de forma individual y más bien contemplativa, o hacerlo a unos altavoces, para una experiencia compartida.

"Un eclipse solar total es una experiencia absolutamente única en la que es importante que el mayor número de personas puedan participar, por eso es relevante hacer estos eventos accesibles para que las personas con discapacidad visual no queden excluidas de algo que va a movilizar a millones de personas en todo el país", afirma el coordinador del proyecto Eclipse inclusivo, Jorge Rivero. "Un eclipse solar total es una experiencia absolutamente única en la que es importante que el mayor número de personas puedan participar, por eso es relevante hacer estos eventos accesibles para que las personas con discapacidad visual no queden excluidas de algo que va a movilizar a millones de personas en todo el país", afirma el coordinador del proyecto Eclipse inclusivo, Jorge Rivero.

Como ha enfatizado, el momento de la totalidad es un instante muy emocional, casi de comunión colectiva, queremos que ese sentimiento sea también un momento de inclusión en el que todos podamos compartir la experiencia", añade.

El proyecto Eclipse Inclusivo elaborará, gracias a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), alrededor de 100 dispositivos LightSound en un taller con voluntariado que se celebrará en el mes de mayo en Barcelona. Los aparatos se van a emplear tanto para eventos de observación del eclipse como en talleres para personas con discapacidad visual organizados junto al Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Barcelona.

Estos dispositivos ya han demostrado su eficacia en eclipses solares anteriores en Estados Unidos (2017, 2024), Chile y Argentina (2019-2020). Gracias a ellos, numerosas personas con discapacidad visual pudieron percibir y disfrutar este fenómeno astronómico, transformando la observación tradicional en una experiencia multisensorial.

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Allyson Bieryla, astrónoma del Center for Astrophysics-Harvard and Smithsonian y coordinadora del proyecto LightSound, dice: "La respuesta más común entre quienes los usan es de agradecimiento por haberlos creado. Muchos estudiantes y adultos con discapacidad visual se sintieron por primera vez parte de un evento emocionante que la mayoría considera puramente visual".

Los dispositivos LightSound producidos por el ICE-CSIC se prestarán de manera gratuita (hasta agotar las existencias disponibles) a los organizadores de eventos del eclipse, que deberán cubrir el coste del envío. Para pedirlos es necesario rellenar un formulario con información sobre el tipo de actividad en la que se va a usar. La fecha límite para solicitarlos es el 31 de mayo. Se puede obtener más información en la página web del proyecto Eclipse inclusivo.

FUENTE: Con información de Europa Press

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