La cirujana Laura Cala participa en 4to congreso SOMCEP en Marruecos

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClY-OWtr0vw%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACEcjXpPqwjxrMQeUNQ3NPnzawkp4tc6UgZBJpdHlaOSA0izU0ZC0acZBm4bReoRFlq9zZBjWogPNEIJZCITmWE1aFjuwRlQEb4au3mzaKU1ti99O7roXIjIoaDsZCsvtyYAIVvuSYNZA1JF4yXWZAZAbXFu5KZB9LnQZDZD View this post on Instagram A post shared by SAPS ACADEMY (@sapsacademy)

El congreso tuvo dos jornadas centradas en temas relacionados con el embellecimiento, rejuvenecimiento y fortalecimiento del rostro y el cuerpo mediante métodos de medicina estética no invasiva. Además, hubo talleres, así como inyecciones en vivo para un acercamiento más real.

El Síndrome de Asia y su diagnóstico

Laura Cala, experta en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética con especialidad en Cirugía Corporal y Tecnologías mínimamente invasivas, tuvo un positivo recibimiento en el congreso, donde abordó el polémico Síndrome de Asia.

Como explicó en una entrevista, el Síndrome de Asia “es un síndrome que se da por cualquier implante o material extraño que se introduzca en el cuerpo, ya sea un implante de glúteos, un implante mamario, un implante coclear, una válvula cardiaca, prótesis de rodilla. No solo se da por los implantes, sino por cualquier material extraño colocado en el cuerpo, incluso con ácido hialurónico, biopolímeros, etcétera”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClgXDTOgJsh%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACEcjXpPqwjxrMQeUNQ3NPnzawkp4tc6UgZBJpdHlaOSA0izU0ZC0acZBm4bReoRFlq9zZBjWogPNEIJZCITmWE1aFjuwRlQEb4au3mzaKU1ti99O7roXIjIoaDsZCsvtyYAIVvuSYNZA1JF4yXWZAZAbXFu5KZB9LnQZDZD View this post on Instagram A post shared by Dra. Laura Cala (@drlauracala)

Lo que ocurre es que “este síndrome está muy relacionado también con el nivel genético, la gente que está predispuesta a esto”, añadió. Estos son “generalmente pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, familiares con artritis reumatoidea, lupus eritematoso, y tienen unos anticuerpos específicos con más susceptibilidad a rechazar algún tipo de estos materiales”.

Por eso afirmó que “no es un síndrome frecuente realmente, está sobrediagnosticado actualmente”. En el caso de modelos y actrices, recordó que “hace pocos años se volvió famoso porque presentaban síntomas como pérdida de pelo, debilidad, sueño, dolor articular y otros síntomas. Se le atribuyó a que tenían implantes mamarios, pero porque no sabían qué otra enfermedad estaba asociada”.

Esto llevó a que “por descarte dicen que son los implantes mamarios”. Pero, “realmente tiene una prevalencia muy bajita. Todos los estudios científicos a nivel de cirugía plástica relacionada con Síndrome de Asia demuestran una prevalencia muy bajita, como el 0.08%”.

Según enfatizó, “en varios congresos de cirugía plástica hemos hablado que lo han sobrediagnosticado también como a manera de negocio, entonces hay cirujanos plásticos que se están dedicando a explantación, pero esto es un negocio más. A ellos les interesa mucho que las mujeres se asusten, se explanten y ya. Pero realmente es un síndrome que no está muy estudiado, no está muy establecido, y estos síntomas que presentan la mayoría de mujeres no tienen nada que ver con implantes mamarios”.

Y un dato curioso que subrayó es el hecho de que “también las vacunas pueden causar Síndrome de Asia”. De ahí la relevancia de “ver otras causas, descartar otras enfermedades autoinmunes, que no se hayan puesto ácido hialurónico”, por ejemplo.

La doctora Laura Cala ostenta gran prestigio internacional debido a su experiencia y seriedad en un área tan popular y a la vez delicada como la cirugía estética y reconstructiva. Este congreso le permitió no solo brindar sus conocimientos más actualizados en el sector de la belleza y la estética, sino retroalimentarse en el contacto con otros especialistas interesados en llevar al paciente la mejor atención.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkVrSlCAhBV%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACEcjXpPqwjxrMQeUNQ3NPnzawkp4tc6UgZBJpdHlaOSA0izU0ZC0acZBm4bReoRFlq9zZBjWogPNEIJZCITmWE1aFjuwRlQEb4au3mzaKU1ti99O7roXIjIoaDsZCsvtyYAIVvuSYNZA1JF4yXWZAZAbXFu5KZB9LnQZDZD View this post on Instagram A post shared by Dra. Laura Cala (@drlauracala)

Más sobre Laura Cala

Médica General de la Universidad de la Sabana, con postgrado en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética en el Hospital Universitario Clínica San Rafael en alianza con National Clinics en Bogotá, Colombia. Fellow en Total Definer Medical en Cirugía Corporal, Lipoescultura Hidef y Cirugía Mamaria. Miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Experta en tecnologías mínimamente invasivas para rejuvenecimiento facial y vaginal.

Además de tener la formación indispensable en medicina general, Cala cuenta con títulos en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética con especialidad en Cirugía Corporal y Tecnologías mínimamente invasivas, junto a la especialización en cirugía de contorno corporal y facial.

En su espacio de trabajo, como parte de la Clínica Dhara de Cirugía Plástica, ubicada en Bogotá, Colombia, cuenta con lo último en tecnología para mejorar la belleza, eliminar grasa localizada, retraer la piel flácida, arreglar celulitis, arrugas, alopecia, y otras tantas necesidades estéticas por lo que es muy buscada por reconocidos personajes de la farándula, políticos y grandes socialites que no dudan en mejorar su aspecto.

También está a cargo de Eternal Beauty Spa, donde ofrece “la mejor tecnología en eliminar grasa localizada, retracción de piel flácida, celulitis, arrugas, alopecia, y todas las máquinas para mejorar la belleza”.

Vale destacar que la lipoescultura, la cirugía mamaria y las tecnologías para rejuvenecimiento facial son varios de los procedimientos en su práctica.

Puede conocer más sobre Laura Cala en su cuenta oficial de Instagram, y en su página web: drlauracala.com