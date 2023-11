Mitos y verdades de la psoriasis, enfermedad crónica que afecta la piel

Mitos sobre la psoriasis

¿La psoriasis es contagiosa? Falso, la psoriasis es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error las células sanas de la piel. No se transmite de persona a persona por contacto directo, ni a través del aire, la saliva o la sangre.

La psoriasis no tiene cura, pero es una enfermedad tratable. Existen muchos tratamientos diferentes disponibles que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con ese diagnóstico.

¿Es cierto que los remedios caseros y del herbolario son los más eficaces? No hay pruebas científicas que respalden la eficacia de los remedios caseros o del herbolario para tratar la psoriasis. Es importante consultar con un médico antes de probar cualquier tratamiento alternativo.

La psoriasis no solo afecta la piel, porque es una enfermedad sistémica, lo que significa que puede afectar a todo el cuerpo. Además de los síntomas cutáneos, la psoriasis también puede causar problemas en las articulaciones, los ojos, el corazón y el sistema digestivo.

La psoriasis no es un signo de falta de higiene. Es una enfermedad crónica que puede afectar a personas de todas las edades y condiciones de salud.

Verdades sobre la psoriasis

La psoriasis es una enfermedad común. Afecta a aproximadamente 2% de la población mundial. Puede aparecer a cualquier edad. Sin embargo, es más común en personas de entre 20 y 40 años.

Si puede ser hereditaria. Si uno de los padres tiene psoriasis, el riesgo de que sus hijos la desarrollen es de aproximadamente 20%. El estrés puede desencadenar o empeorar sus síntomas.

Existen muchos tratamientos diferentes disponibles. El tratamiento más adecuado dependerá de la gravedad de los síntomas y de la forma de la psoriasis.

Consejos para las personas con psoriasis

Si tiene psoriasis es importante consultar con un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado. Para ayudar a controlar los síntomas de la psoriasis, se debe mantener la piel hidratada, evitar el estrés y usar prendas sueltas y cómodas.

La psoriasis es una enfermedad crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida de las personas que la padecen. Es importante conocer la verdad sobre esta enfermedad para poder tomar decisiones sobre su tratamiento y cuidado.

Psoriasis y enfermedades comórbidas

Muchos estudios han encontrado asociaciones entre la psoriasis y enfermedades comórbidas, es decir, que se presentan junto con la psoriasis. Estas asociaciones pueden ser asociaciones causales; en estos casos, la psoriasis puede ser la causa de la enfermedad comórbida. Por ejemplo, se ha demostrado que la psoriasis aumenta el riesgo de desarrollar artritis psoriásica, una enfermedad inflamatoria de las articulaciones.

Por otra parte, están las asociaciones no causales; en estos casos, la psoriasis y la enfermedad comórbida (presencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona) están asociadas, pero no es posible decir que una cause la otra. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas con psoriasis tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, no está claro si la psoriasis causa la diabetes tipo 2 o si ambas enfermedades comparten factores de riesgo comunes, como la obesidad o el tabaquismo.

Algunas de las enfermedades comórbidas más comunes asociadas con la psoriasis, está el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad cardíaca coronaria, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca.

Igualmente la psoriasis se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, como la diabetes tipo 2, la obesidad y la hiperlipidemia. Enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, de Crohn y celíaca. Trastornos psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar.

Es importante que las personas con psoriasis sean conscientes de estas asociaciones para que puedan tomar medidas para reducir su riesgo de desarrollar estas enfermedades comórbidas.

[email protected]

FUENTE: Organización Mundial de la Salud (OMS), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Asociación Americana de Diabetes (ADA), Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK)