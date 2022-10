Susana Medina, una mujer que rompe paradigmas

Sobre sus pasatiempos dijo que le encanta el cine y acudir a la playa y al parque en familia. Está casada, es madre de tres hijos y la frase que la identifica es “haz el bien sin mirar a quién”. Como explicó en ese sentido, “cuando tengo la oportunidad de ayudar al otro lo hago, no lo publico, no me aprovecho de ello, por eso amo mi profesión y también estoy muy conforme con mis principios, mucho o poco me ha permitido ayudar a personas que lo necesitan, no solo materialmente, ni en el área odontológica”.