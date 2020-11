Tips para controlar la diabetes con una alimentación correcta 

Como se advierte en WebMD, aunque no hay una dieta específica para las personas con diabetes, sí es necesario contar con un plan de alimentación saludable, en cantidades moderadas y con cierta periodicidad, para evitar descompensación de los niveles de azúcar en sangre.

Es importante además ser conscientes de los nutrientes en los alimentos que pueden afectar el nivel de azúcar en sangre. Estos son: los carbohidratos (azúcares, almidones y fibra en los alimentos), las proteínas, las grasas y las fibras.

Por eso se aconseja controlar el nivel de azúcar en sangre después de las comidas y hacer un seguimiento de la cantidad de gramos o porciones de carbohidratos que ingiere con cada comida para tratar de mantenerlos aproximadamente iguales de una comida a otra.

Dicho de otro modo, podría hablarse de estos pasos para una dieta correcta en personas con diabetes:

1- Evitar el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar.

2- Moderar la ingesta de carbohidratos, grasas y sal.

3- Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas.

4- Repartir las comidas en porciones pequeñas a lo largo del día.

5- Diseñar una dieta variada que incluya frutas, vegetales y alimentos integrales.

Además, como recomienda la Asociación Estadounidense de la Diabetes, una dieta variada debe combinarse con hábitos saludables en general, como dormir bien, evitar el estrés y realizar ejercicios.

Para el doctor Rubén D. Felhandler, especialista en podiatría y que suele atender a muchos pacientes diabéticos que presentan complicaciones como el llamado “pie diabético”, la diabetes puede controlarse con voluntad y disciplina a la hora de comer.

“En esencia el diabético puede comer prácticamente de todo, lo único que en pequeñas cantidades, sobre todo los alimentos que pueden incrementar los niveles de glucosa en sangre, o sea, los dulces, las frutas”, explicó el médico.

Y alertó que “los carbohidratos en general deben ser limitados. No quiere decir que no puedan comer de todo, sino que deben tener mesura y tratar de adaptarse a comer alimentos que no tengan grandes cantidades de azúcares o carbohidratos”.

Para eso, recomendó “repartir las comidas de una manera programada, no pasarse largas horas sin comer, porque pueden hacer una hipoglucemia (niveles de azúcar en la sangre por debajo de lo normal). Si baja mucho, el diabético puede perder la orientación y hasta la conciencia. Y de mantenerse así puede ocurrir cualquier tipo de complicación y hasta la muerte, al no llegar suficiente energía a las células del cerebro, del corazón y otros órganos”.

Sobre todo hizo hincapié en que, “si el diabético vive solo, y no está en ese momento con nadie, puede correr peligro de muerte”.

En cuanto a la hiperglucemia, el doctor Felhandler señaló que esta “no produce tanto daño en un momento dado como de forma mantenida. Es decir, esos niveles de glucosa en sangre elevados de una manera mantenida pueden causar otras complicaciones, como dañar determinados tejidos nerviosos y vasculares, que pueden producir aterosclerosis o daños de los nervios periféricos (neuropatía periférica)”.

De ahí la importancia de “tener una dieta organizada, comer cada ciertas horas, no espaciar demasiado las comidas. Durante el día, tratar de ingerir hidratos o azúcares como parte de la energía que necesitan, pero evitarlos en la noche, cuando generalmente se necesita tener menos energía”.

Ahora bien, “cada diabético tiene una forma diferente de responder a medicamentos y comida. El que tiene una buena actividad física debe consumir un poco más de carbohidratos y azúcar, pero el que tiene menos actividad física debe consumir menos azúcar”.

El azúcar debe evitarse a toda costa. El doctor insta a “acostumbrarse a ingerir alimentos con la menor cantidad de azúcar posible, buscar variantes, y que aprendan que eso puede ser agradable con menos azúcar”.

Asimismo, “el control de los niveles de azúcar es importante a determinadas horas del día, para saber a qué hora es que deben usar los medicamentos, y eso también depende del plan que el endocrinólogo o el clínico le asigne”.

Como contó Felhandler, hace unos días le llamó un paciente que había estado toda la semana con problemas de una úlcera (herida), para decirle que había dado positivo al COVID-19, y que no podía ir a tratarse la herida.

“Cuando le pregunté qué síntomas tenía, me dijo que había perdido el apetito, aparte del decaimiento. Le recomendé que aunque no tuviera apetito, se estableciera un ritmo de alimentación cada cuatro o cinco horas, aunque fuera poco, pero que tuviera un poco de azúcares y además vitaminas”.

Cuando un paciente tiene diabetes y llega el COVID-19, detalló el médico, “se tira en la cama sin apetito, por supuesto que se descompensa y responde mucho peor a la enfermedad, por lo que la diabetes se descontrola. Por eso hay que ajustar la periodicidad al comer en dependencia de las condiciones que haya en un momento dado”.

En resumen, “cada diabético debe encontrar su método, conocer sus síntomas y encontrar el estilo de vida que mejor le asienta”, además se recomienda que siempre tengan “algo dulce, en los lugares donde trabajan, cuando salen de paseo, a hacer ejercicios”, en caso de sufrir una caída rápida del nivel de azúcar.

