Yrenes Martínez, la dominicana que lleva el cuidado capilar a otro nivel

“Mi mamá era madre soltera en ese entonces, y siempre la veía trabajando mucho, luchando por darme de comer, ponerme en un buen colegio. Creo que parte de donde nace una persona que quiere superarse es viendo el reflejo de sus padres”, dijo en entrevista la fundadora de Ginger Milk Natural Care. Más tarde, en el colegio, “vendía cosas, para aportar y comprarme mi merienda. Ahí fui entrando en el mundo de los negocios”.

Ese instinto emprendedor se fomentó también a partir de sus estudios universitarios. Con el propósito de ser economista estudió Negocios Internacionales en la Universidad APEC, y trabajaba con su padre en una tienda de repuestos de vehículos. Luego obtuvo un puesto en un banco, y comenzó a estudiar una maestría.

Se unieron varios compromisos como pagar los estudios, ayudar a su madre, atender un negocio que llevaba en Instagram, cumplir con su horario laboral y después tomar las clases en la maestría hasta la noche.

“Ahí me da una especie de desgaste físico, perdí el conocimiento, estuve tomando ansiolíticos, en manos de psiquiatras. Era muy abrumador seguir en ese estilo de vida. Y mi cuerpo lo dijo, quiso descansar. Tuve que abandonar la maestría y pedir una licencia en el trabajo para volverme a reencontrar, porque realmente no me conocía”, lamentó. Pero de una crisis nació una brillante idea.

Ginger Milk: llevar el cuidado capilar a otro nivel

“Mi interés por el cuidado y la belleza viene por una necesidad”, declaró Yrenes, que en 2017, tras recuperarse de la crisis por el estrés, comenzó a perder cabello. “Incluso me lo tuve que cortar”, admitió la empresaria. Además, en su trabajo tenía una amiga con alopecia, así que decidió crear un gotero con jengibre para el crecimiento del cabello. “Lo puse a prueba conmigo y con ella. A ella se le notaba más la evolución”, contó.

Ginger Milk nació en el momento en el que Yrenes procesó el jengibre y salió ese jugo de aspecto lechoso. El nombre llegó como el amor a primera vista, de un tirón, y define la esencia de la marca. Así fundó un negocio que no esperaba y que ahora le impulsa a seguir soñando.

"Me gusta ponerle nombre a las cosas porque le da un soporte", constató. De hecho, esa curaduría se puede ver en sus productos, llamados, entre otros, Be Wise, Be Free, Be Bold y Be Bright. Como acotó, "cada producto tiene un valor de la marca, lo que representa".

Según planteó, “desde el principio siempre creí en mí porque veía que funcionaba y fui perfeccionando fórmulas, me reuní con químicos y empecé la producción en un laboratorio para poder exportarlo. Empecé el proyecto con aproximadamente 20 dólares”.

El jengibre (Zingiber officinale) es una planta de origen asiático que se usa en la cocina y en la medicina tradicional por sus propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias, para el alivio del malestar gastrointestinal, y para mejorar la circulación. Pero también es un popular remedio casero para fomentar el crecimiento del cabello.

Sobre el gotero Be Powerful para el crecimiento capilar, germen de su marca, afirmó que “es el best seller, el que todo el mundo quiere, porque los resultados son muy notorios. Por ejemplo, a las cuatro semanas de uso, si lo usas de dos a tres veces por semana, ves que se detiene la caída”.

Asimismo, mencionó los otros dos productos más vendidos de la marca, de los 16 que tienen: la mascarilla nutritiva Be Generous, y el champú Be Honest. Aunque todos son sus niños queridos, el producto que más usa Yrenes es la mascarilla Be Generous.

No hay imposibles

El camino empresarial de Yrenes Martínez demuestra que la clave para lograr las metas no son las ideas, como afirmó el cofundador de Behance, Scott Belsky, “sino hacer que éstas se vuelvan realidad”.

Además de ver concretado su anhelo como empresaria, tiene la satisfacción no solo de brindar belleza con productos naturales, sino de ofrecer empleo gracias al crecimiento de su marca.

Vale destacar que los productos de Ginger Milk tienen la certificación de PETA, son respetuosos con el medio ambiente, veganos y libres de crueldad animal.

“Quiero crear productos que sean para la belleza, pero sin que esa belleza venga con un sacrificio detrás. Empezamos con PETA porque es una organización muy importante en el mundo que protege a los animales. Sentía que podía evitar usar productos de origen animal, veía que era muy importante para crear un producto con conciencia. No quiero simplemente beneficiarme como empresa, sino también tener un compromiso con el medio ambiente. Ha sido un arduo trabajo, pero se ha logrado. La gente cada vez más va entendiendo que queremos ser diferentes”, explicó.

Recientemente Ginger Milk obtuvo un reconocimiento en el Reino Unido, en The Beauty Shortlist Awards 2023, dentro de la categoría Mama & Baby / Eco Lifestyle. Para Yrenes Martínez fue una feliz sorpresa. “Fue un logro realmente”, dijo, visiblemente emocionada. “Eso nos ayuda a posicionarnos mejor en futuras empresas importantes de Europa”, agregó.

Ginger Milk cuenta con almacenes de distribución en Estados Unidos, España y República Dominicana, con empleados en esos tres países, y con un alcance internacional.

Y eso no es todo. Cerca de cumplir 5 años de creada, la misma empresa que comenzó con apenas 20 dólares y muchos sueños, logró facturar casi dos millones de dólares en el cierre del año pasado. “La meta es seguir apostando al proyecto”, subrayó la joven empresaria.

A la hora de aconsejar a una persona que desea emprender, Yrenes recomienda “conocerse a sí mismo”. Esto requiere “saber quién eres, qué potencial tienes y creer en ti. En el camino no tenía apoyo de nadie, pero aprendí a convivir con mis miedos. No fue un freno para apostar por lo que me gustaba. Incluso, cuando tomé la decisión de irme de un trabajo en 2020, todo el mundo me decía: ‘te vas a dedicar a vender potes’. Y dije: ‘sí, creo en mí’. Fui sola a Estados Unidos a abrir la empresa, mandé mi contenedor”.

“Hay que arriesgarse, hay que tener valentía. Lucha por tus sueños, aprende a convivir con el miedo y cree mucho en ti. Lo más lindo de todo es ver tus sueños hechos realidad, y la cantidad de personas a las que ayudas en ese proyecto”, concluyó.

Puede conocer más sobre Yrenes Martínez en Instagram o visitando Ginger Milk.

