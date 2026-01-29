Capturan en México a segundo implicado en crimen de residente de Hialeah hallado en un contenedor de basura

Ariely Álvarez Cabrera y Alfredo Carballo González, ambos detenidos en México en relacion con el asesinado de Daylon Fleitas González.

MIAMI .- Las autoridades confirmaron el arresto en México de Alfredo Carballo González, señalado como uno de los responsables del asesinato de Daylon Fleitas González, un hombre de Hialeah que había sido reportado como desaparecido en agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue hallado posteriormente dentro de un contenedor de reciclaje, ubicado en Medley.

La detención se produjo el martes por parte de autoridades mexicanas, y su extradición a Estados Unidos fue confirmada este jueves por la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO).

DELINCUENCIA URBANA Policía de Miami busca a dos sospechosos por robo y vandalismo en tienda del Downtown

Carballo González, de 32 años, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y manipulación de evidencia física en relación con la desaparición y muerte de Fleitas González.

De acuerdo con la investigación, Fleitas fue visto por última vez el 3 de agosto de 2025, cuando se reunió con Carballo González en el área de la avenida 95 y la calle 106 del noroeste. Detectives indicaron que Carballo González fue observado entrando al camión de la víctima, donde se habría producido un altercado.

Posteriormente, según el reporte policial, el sospechoso colocó un contenedor de reciclaje en la parte trasera del vehículo de Fleitas y se retiró del lugar, mientras era seguido por Ariely Álvarez Cabrera en otro automóvil.

El 8 de agosto, los investigadores localizaron el camión de Fleitas junto con múltiples elementos considerados de alto valor probatorio. Durante el rastreo del área, los detectives encontraron el contenedor de reciclaje con el cuerpo de la víctima en su interior.

Las autoridades también informaron que, al momento de los hechos, un bebé de cinco meses se encontraba con la pareja, lo que generó preocupación inmediata por su seguridad. El menor fue localizado posteriormente y se confirmó que se encontraba a salvo en Florida.

Una segunda implicada en el caso, Ariely Álvarez Cabrera, de 27 años y pareja sentimental de Carballo González, había sido arrestada previamente en México en septiembre y también fue extraditada al sur de Florida. Ella enfrenta cargos por encubrimiento y manipulación de evidencia física.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, con apoyo de autoridades federales e internacionales.