Carla Mendoza es reconocida entre los Top 25 agentes de seguros de vida en EEUU

MIAMI – Carla Mendoza , CEO de CM Insurance Advisors y una de las voces más influyentes de la industria de seguros para la comunidad hispana en Estados Unidos, fue seleccionada nuevamente entre los Top 25 agentes de seguros de vida del país , de acuerdo con los resultados de producción obtenidos durante el año 2025.

Este importante reconocimiento la posiciona una vez más entre los profesionales más destacados del sector y le permitirá formar parte de una exclusiva convención internacional que se llevará a cabo en Alemania, organizada por una de las compañías líderes de la industria de seguros de vida a nivel mundial.

EMPODERAMIENTO Carla Mendoza presenta conferencia "Del punto de quiebre al punto de poder", inspirando a más de 300 personas

Para Mendoza, este logro representa mucho más que un reconocimiento comercial.

"Detrás de cada póliza hay una familia protegida, un sueño respaldado y una estrategia financiera que puede cambiar el futuro de una persona. Este reconocimiento es el resultado de años de trabajo, disciplina y compromiso con nuestros clientes y agentes", expresó. "Detrás de cada póliza hay una familia protegida, un sueño respaldado y una estrategia financiera que puede cambiar el futuro de una persona. Este reconocimiento es el resultado de años de trabajo, disciplina y compromiso con nuestros clientes y agentes", expresó.

Durante los últimos años, Carla Mendoza se ha consolidado como una referente dentro del mercado hispano, no solo por su desempeño profesional, sino también por su labor educativa y de formación. A través de CM Insurance Advisors, ha impulsado el crecimiento de cientos de agentes y ha desarrollado programas enfocados en educación financiera, planificación patrimonial y liderazgo.

Su compromiso con la formación también la llevó a publicar el libro "La Vida es una Venta", convertido en best seller de Amazon en 2025, donde comparte las lecciones que la llevaron a pasar de vender cremas en un centro comercial durante sus primeros años en Estados Unidos a liderar una organización con presencia en múltiples estados y una producción de siete cifras.

Asimismo, Mendoza presenta la conferencia "Del punto de quiebre al punto de poder", una charla inspiracional enfocada en cómo transformar las crisis personales y profesionales en oportunidades de crecimiento, liderazgo y acción.

Además de su trayectoria empresarial, Carla ha sido entrevistada por medios como Forbes, Telemundo y ViX, y ha recibido diversos reconocimientos por su impacto en la comunidad hispana, incluyendo su selección entre las mujeres más exitosas del sur de la Florida.

Con esta nueva distinción internacional, Carla Mendoza reafirma su posición como una de las principales líderes latinas dentro de la industria de seguros en Estados Unidos, combinando resultados, formación y propósito para continuar impactando positivamente la vida de miles de familias.