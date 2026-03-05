Carla Mendoza presenta su conferencia en Huellas 2026, un evento con líderes de ventas y desarrollo personal en EEUU

MIAMI – La especialista en seguros y educación financiera Carla Mendoza , directora de CM Insurance Advisors , será una de las ponentes del evento Huellas 2026 , que se celebrará el próximo 14 de marzo y reunirá a reconocidos líderes del sector asegurador, el desarrollo personal y la formación empresarial en el mercado hispano de Estados Unidos.

El encuentro contará con la participación de expertos que compartirán herramientas de liderazgo, ventas y crecimiento profesional dirigidas a agentes, emprendedores y profesionales interesados en desarrollar carreras sostenibles dentro de la industria de los seguros y los servicios financieros.

Entre los invitados destaca Susi Vereecken, directora ejecutiva de Maxwell Leadership® en América Latina, organización fundada por John C. Maxwell y reconocida a nivel mundial por su formación en liderazgo. Vereecken es considerada una de las voces más influyentes en el desarrollo de líderes en la región, ayudando a miles de profesionales a descubrir su mensaje, fortalecer su confianza al hablar en público y monetizar sus habilidades con estrategia.

El evento también contará con la participación de Adrián Chirinos, CEO de Ávila Insurance, referente en el desarrollo de agentes y agencias dentro del mercado hispano en Estados Unidos, quien ha impulsado metodologías de ventas de alto estándar que permiten escalar estructuras comerciales sostenibles. Junto a él estará Claudio García, CEO de New Life Partners, reconocido por implementar sistemas de ejecución y disciplina que han permitido a agencias independientes alcanzar crecimientos anuales superiores al 50%.

Por su parte, Carla Mendoza compartirá su experiencia en el desarrollo de negocios dentro del sector asegurador y la importancia de la educación financiera para la comunidad latina. Su trayectoria comenzó realizando ventas puerta a puerta, experiencia que la llevó a posicionarse como una de las vendedoras más destacadas del país y, posteriormente, a fundar CM Insurance Advisors, agencia con la que hoy asesora a cientos de familias y forma a nuevos agentes en el área de seguros de salud, vida y planificación financiera.

La especialista ha sido invitada a medios como Univisión y Telemundo, donde ha abordado temas relacionados con la importancia de contar con protección financiera y comprender cómo funciona el sistema de seguros en Estados Unidos, especialmente para la comunidad hispana. Su enfoque, explica, no se limita a vender pólizas, sino a construir confianza y estabilidad para el futuro de las familias, tal como señala en su libro best seller La vida es una venta.

Huellas 2026 busca inspirar y capacitar a la nueva generación de profesionales del sector asegurador, ofreciendo herramientas prácticas para desarrollar liderazgo, fortalecer habilidades de ventas y construir organizaciones sostenibles dentro de la industria.

Con su participación en este evento, Carla Mendoza reafirma su compromiso con la formación de agentes y con la misión de educar a la comunidad hispana sobre la importancia de la protección financiera, el acceso a seguros y la planificación patrimonial para el futuro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carla Mendoza | Agente de Seguros (@carlamendozaoficial)

Para más información sobre Carla Mendoza y su trabajo en asesoría de seguros y educación financiera, puede visitar www.cminsuranceadvisors.com o seguir sus cuentas de Instagram @carlamendozaoficial @cm.insurance.

Más sobre Carla Mendoza

Carla Mendoza es directora y CEO de CM Insurance Advisors. Especialista en seguros de salud, vida, complementarios y planificación financiera, con más de 9 años de experiencia. Ha asesorado a más de 3.000 hispanos en Estados Unidos y dirige una agencia con presencia en 42 estados y una red de más de 3.000 agentes activos. Es autora bestseller del libro La vida es una venta y una de las voces más influyentes en educación financiera y protección patrimonial para la comunidad latina en EEUU.