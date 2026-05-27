miércoles 27  de  mayo 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Cae red transnacional dedicada al tráfico de migrantes de nacionalidad cubana

Es responsables de la entrada ilegal de 40 cubanos, a quienes le habrían cobrados 3.000 euros. Viajaban desde Cuba hasta Serbia y de allí vía terrestre a España

La red criminal utilizaba vaias formas de pago para evadir los controles (Policía de España)

La red criminal utilizaba vaias formas de pago para evadir los controles (Policía de España)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÁLAGA. La Policía española, con la colaboración de Europol y la Policía de Serbia, desarticularon una red internacional con presencia en España y en el país balcánico que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de personas desde Cuba, operación que se ha saldado con ocho detenidos.

Los migrantes, algunos con menores a su cargo, volaban hasta Belgrado y desde allí eran trasladados en vehículo hasta España, pasando por Macedonia del Norte, Grecia, Italia y Francia, según informó este miércoles la Policía.

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La organización habría facilitado la entrada clandestina en España de al menos 40 ciudadanos de origen cubano a cambio de cantidades próximas a los 3.000 euros.

En la provincia de Málaga (sur) se detuvo a siete personas y la octava fue arrestada en Zamora (norte); entre los arrestados se encuentran dos de los presuntos responsables de la organización.

El entramado criminal captaba a los ciudadanos cubanos ofreciéndoles un paquete denominado “bolsa de viaje”, que incluía billetes de avión, cartas de invitación, seguros médicos y reservas hoteleras, según la investigación.

Al llegar a España el objetivo era establecerse y solicitar protección internacional, “eludiendo la normativa europea y española” en materia de entrada, tránsito y estancia de extranjeros.

Los investigadores constataron que la red criminal se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de los migrantes.

Solicitaban asilo y refugio en España

Después de un duro recorrido, la rama del entramado asentada en España, trasladaba a los migrantes principalmente a la provincia de Málaga, donde eran instruidos para regularizar su situación en España.

Previamente a la solicitud de protección internacional, denunciaban la pérdida de pasaportes con el objetivo de no dejar constancia de la ruta migratoria seguida y evitar que se cotejara su entrada irregular en Europa a través de los sellos estampados en sus documentos a la llegada a Serbia, lo que podría conllevar el bloqueo de cualquier solicitud de protección internacional en España.

Con la obtención de pasaportes nuevos, durante las entrevistas de solicitud de asilo y refugio los migrantes alegaban su reciente llegada a territorio español, lo que les permitía acogerse a esa protección.

Los agentes acreditaron 27 episodios de favorecimiento de la inmigración ilegal mediante este “modus operandi'” desde 2021, por el cual al menos 40 personas de origen cubano habrían accedido de manera irregular a España.

Los pagos se hacían a cuentas españolas y extranjeras mediante empresas de transferencias monetarias, aplicaciones y criptomonedas, lo que evitaba el seguimiento y control de los importes.

En la investigación se analizaron 2.252 envíos de dinero de los investigados asentados en España, en los que se transfirieron 380.775 euros.

La investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos.

FUENTE: Con información de EFE

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