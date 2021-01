2da temporada de "Selena: The Series" tiene fecha de estreno

"25 millones de hogares bailaron al ritmo de la primera temporada de Selena: The Series en sus primeros 28 días. Además, estuvo en el top 10 de 23 países, que incluyó México, Argentina, Perú y Colombia. Y sí, la temporada dos llega el 14 de mayo. Se emociona, ya no razona, no se puede controlar", publicó Netflix Latinoamérica en su cuenta de Instagram.

La primera temporada de Selena: The Series abarca la infancia y adolescencia de Selena y sigue su ascenso, de tocar con su familia en bodas y restaurantes a sus primeros éxitos en la música tejana y su contrato con una empresa discográfica. Mientras que la segunda parte abordará más acerca de su vida como cantante y reina del tex-mex.

La actriz californiana Christian Serratos, quien interpreta a Selena Quintanilla, dijo que para conseguir el papel decidió prepararse como si ya fuera suyo. Buscó tanta información como pudo, vio videos y contrató a tres entrenadores para perfeccionar su acento, su voz y su físico.

“Si empezaba a prepararme para el papel y no me lo daban, al menos me habría divertido investigando sobre Selena”, dijo Serratos en una entrevista con The Associated Press previo al estreno de la primera temporada.

"Y estoy tan feliz de haberlo hecho. Fue divertido, (aunque) fue muy difícil compaginar lo que sentía que eran tres trabajos: era mamá, me inventé que había quedado en el papel de Selena, aunque todavía no era así, y también estaba trabajando en otra serie, así que estaba lidiando con muchas cosas al mismo tiempo”, agregó.

Mientras que el actor Carlos Alfredo Jr., quien da vida al tecladista de Selena y los Dinos, Joe Ojeda, aseguró que para la preparación del personaje tuvo la oportunidad de conversar con el propio Ojeda.

"Él estuvo ahí pendiente de cualquier pregunta y cualquier cosa que surgiera durante toda la filmación de Selena: The Series y eso me ayudó a desarrollar el proyecto. Desde ese entonces nos hemos vuelto muy buenos amigos", comentó Alfredo Jr. a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El actor también indicó que recibió clases de piano para interpretar al personaje. "Antes de la filmación estuve tres meses en clases de piano y estudié la forma de tocar y los movimientos de Joe Ojeda", dijo.