70 chefs denuncian sexismo en restaurantes británicos

La chef londinense Sally Abé, del restaurante The Pem.

La carta fue publicada en respuesta a una entrevista al chef Jason Atherton, quien ha tenido varias estrellas Michelin a lo largo de su carrera, publicada el lunes en The Times, en la que dijo que no había visto sexismo en las cocinas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jason Atherton (@_jasonatherton)

Predominio masculino en la Guía Michelin

Las firmantes de la carta dicen estar escandalizadas por estos comentarios.

"No podemos permanecer en silencio por más tiempo", escribieron, deplorando también la lamentable representación de las mujeres en los premios de la Guía Michelin del Reino Unido, anunciados el 10 de febrero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MICHELIN Guide (official) (@michelinguide)

"El sexismo ha sido y sigue siendo un problema generalizado en nuestra industria", denuncian las firmantes, que añaden que eso tiene el efecto de reducir el potencial y las contribuciones de innumerables mujeres talentosas en las cocinas británicas.

Las chefs de cocina destacan comentarios y comportamientos inapropiados, así como desigualdad en las promociones.

"En los últimos cuatro años, solo dos mujeres han recibido estrellas Michelin", explican.

"Esto no es de ninguna manera representativo del talento femenino dentro de la industria", lamentan las afectadas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MICHELIN Guide (official) (@michelinguide)

Según ellas, la situación solo puede cambiar remediando la falta de mujeres y de personas pertenecientes a minorías en puestos de responsabilidad.

Entre las firmantes se encuentran las chefs londinenses Sally Abé, del restaurante The Pem; Dara Klein, de Tiella; y Helen Graham, directora de Bubala, según The Times.

"La industria está haciendo la vista gorda ante un comportamiento que es tan endémico que no se reconoce como sexismo y no se controla", dijo Helen Graham al The Times.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Helen Graham (@helensgraham)

Según la Oficina de Estadísticas del Reino Unido (ONS), aproximadamente una cuarta parte de los 203.700 chefs del Reino Unido son mujeres.

FUENTE: AFP