"¿A quién no le gusta eso?", nueva propuesta de Teatro Trail

“El momento actual de tensiones obliga al público a buscar opciones donde pueda pasar un par de horas relajado, divertido, sin pensar en los problemas del diario vivir”, apunta Román sobre su nueva comedia, que también dirige. “Es una opción ideal para lograr desconectar por un rato y refrescar la mente”, añade el dramaturgo.

El estilo de Román es muy refrescante, con un humor claro, sin frases altisonantes ni vulgaridades en el lenguaje y siempre recurre a la música para alternar el espectáculo que presenta, por ello, en este caso, tendrá en escena a una actriz como Ana Lydia Méndez, procedente del Teatro Musical de La Habana, a la que le sobran los recursos expresivos.

¿A quién no le gusta eso? ofrece una historia ligera, “con mucho ritmo y alegría, y sobre todo, proveyendo risas constantes con las aventuras de Pasiflora, una ex vedette que le alquila en su casa de Hialeah a sus dos sobrinos travestis: Primorosa y Petunia, que no pueden pagar rentas caras en Miami”, describe Román a modo de sinopsis de su obra. “A partir de esa convivencia surgen los encuentros y desencuentros, en medio de un ritmo de comedia”.

Los personajes masculinos lo interpretan Bárbaro de Jesús, que trabajara en los programas televisivos, El show de Fernando Hidalgo, y Seguro que yes. También fue parte del elenco de las exitosas comedias de Jesús Rafael en el Teatro de Bellas Artes, donde trabajó junto a Mariloly. El elenco lo completa El Chory, también un actor muy completo que comenzó su carrera como payaso en el Circo Nacional de Cuba. En el exilio fue parte del dúo de cómicos Chory y Morcy. En la televisión integró el programa El Gordo y la Flaca y se desempeñó en la obra La guerra de las pestañas, otra pieza de Pedro Román, con el que vuelve a trabajar.

Esta comedia sirve para relajar los ánimos en medio de la crisis económica, los embates sufridos durante casi dos años con la pandemia y el lento pero constante regreso a una vida en normalidad. El humor siempre ha sido un marco ideal para hace la vida más llevadera. Eso lo entiende muy bien Pedro Román y sabe cómo hacer sentir bien al público con sus espectáculos.

¿A quién no le gusta eso? se presenta a partir del próximo 28 de agosto, a las 5 p.m., en la sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 Calle. Reservaciones al (305) 443-1009.