A Raul de Molina le gustaría practicarse una abdominoplastia

"Yo me quiero hacer mi tummy tuck, el tummy tuck (abdominoplastia), quiero quitarme la barriga, pero me da miedo de verdad… me da miedo porque es una operación de cuatro horas, te puedes morir, quien sabe", expresó Molina, quien comentó que su esposa, Mily de Molina, le ha propuesto someterse a la cirugía. "Mi esposa me dice a veces ‘¿por qué no te la quitas?’, y yo le digo, ‘Mily, llevas casada conmigo 25 años…", dijo el conductor.

Pese a su peso, Raul de Molina tiene algo muy claro: se siente orgulloso y feliz de su figura.

"La mayoría de la gente en el mundo son flacos, entonces gordos como yo no hay muchos. Entonces, hay más masita para apretar. Malagradecida de Mily que quiere que me quite la barriga", indicó el presentador del programa de entretenimiento de Univision, El gordo y la flaca.

Y esta seguridad la presume en dicho programa. Hace poco dijo: "Soy gordo y me visto bien".