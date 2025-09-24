Abogados de Sean 'Diddy' Combs piden pena máxima de 14 meses

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

MIAMI.- El reconocido rapero y empresario Sean Diddy Combs se encuentra a la espera de su sentencia tras ser declarado culpable el 2 de julio por dos cargos de transporte con fines de prostitución, en violación de la Ley Mann. Sin embargo, fue absuelto de los cargos más graves de crimen organizado y tráfico sexual, lo que le evitó enfrentar una posible cadena perpetua.

Desde su arresto en septiembre de 2024, Combs ha estado detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sus abogados han solicitado que se le impusiera una pena máxima de 14 meses, argumentando que ya ha cumplido más de un año en prisión preventiva y que, además, ha mostrado esfuerzos de rehabilitación que justifican una reducción de la sentencia. Por su parte, los fiscales han pedido una condena de al menos 51 meses (aproximadamente 4 años y 3 meses).

Entre los esfuerzos destacados por la defensa se encuentra la iniciativa de Combs de impartir un curso educativo titulado Free Game with Diddy a sus compañeros de prisión. Este programa de seis semanas, diseñado por el propio artista, aborda gestión empresarial, emprendimiento y desarrollo personal, e incluye traducciones al español para los internos. La defensa sostiene que esta actividad refleja un compromiso real con la rehabilitación y la reinserción social.

Sentencia final

La sentencia final será emitida por el juez federal Arun Subramanian el 3 de octubre, quien evaluará tanto la solicitud de la defensa como la recomendación de la fiscalía antes de determinar la duración de la condena y posibles beneficios de libertad anticipada.

El caso ha atraído gran atención mediática debido a la prominencia de Combs en la industria musical y su influencia en la cultura popular. Su situación legal sigue siendo un tema de debate y especulación pública, mientras se esperan las decisiones que definirán el siguiente capítulo en la vida del artista.