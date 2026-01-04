Acciones contra venezuela afectan viaje de Leonardo DiCaprio a festival de cine

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega a la 81ª edición de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2024. Michael Tran

MIAMI.- La incursión que ejecutó Estados Unidos en Venezuela tuvo un significativo costo para Leonardo DiCaprio . El actor participaría en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs , donde sería reconocido por su rol en One Battle After Another; sin embargo, la operación militar cambió sus planes.

La revista Variety informó que el ganador del Óscar no pudo salir de St. Barths, donde se encontraba de vacaciones con su novia Vittoria Ceretti y otros amigos famosos, debido a las restricciones aéreas en el Caribe luego del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

ANÁLISIS La captura de Nicolás Maduro: un punto de inflexión en la lucha contra el socialismo continental

ENTREVISTA Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

"Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y al espacio aéreo restringido", dijo a People un portavoz del festival.

"Aunque extrañaremos celebrarlo en persona, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine. Su talento y dedicación al arte siguen inspirando, y nos complace celebrarlo con el Premio Desert Palm al Logro esta noche".

Reconocimiento

En la velada, DiCaprio, de 51 años, recibiría el premio Desert Palm Achievement Award.

Pese a la ausencia, Teyana Taylor y Chase Infiniti hicieron su presentación a DiCaprio, y la estrella envió un discurso de aceptación pregrabado, en el que mencionó que estaba atrapado y no podía viajar.

Más temprano, el Aeropuerto Internacional de Palm Springs publicó un comunicado en X el 3 de enero, anunciando que los vuelos de salida estaban sujetos a una parada en tierra.

"Un problema de control de tráfico aéreo de la FAA está afectando hoy el espacio aéreo del sur de California. Las aeronaves han podido llegar, aunque algunos vuelos entrantes se han desviado y se esperan retrasos. Esto no es exclusivo de PSP y está afectando a varios aeropuertos del sur de California".

La parada en tierra se levantó a las 16:20 hora local.