domingo 4  de  enero 2026
CONTROVERSIA

Acciones contra venezuela afectan viaje de Leonardo DiCaprio a festival de cine

En la velada, DiCaprio, de 51 años, recibiría el premio Desert Palm Achievement Award por su papel en One Battle After Another

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega a la 81ª edición de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2024. Michael Tran

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega a la 81ª edición de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2024. Michael Tran

AFP/Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La incursión que ejecutó Estados Unidos en Venezuela tuvo un significativo costo para Leonardo DiCaprio. El actor participaría en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, donde sería reconocido por su rol en One Battle After Another; sin embargo, la operación militar cambió sus planes.

La revista Variety informó que el ganador del Óscar no pudo salir de St. Barths, donde se encontraba de vacaciones con su novia Vittoria Ceretti y otros amigos famosos, debido a las restricciones aéreas en el Caribe luego del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos
Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo. 
ANÁLISIS

La captura de Nicolás Maduro: un punto de inflexión en la lucha contra el socialismo continental

"Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y al espacio aéreo restringido", dijo a People un portavoz del festival.

"Aunque extrañaremos celebrarlo en persona, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine. Su talento y dedicación al arte siguen inspirando, y nos complace celebrarlo con el Premio Desert Palm al Logro esta noche".

Reconocimiento

En la velada, DiCaprio, de 51 años, recibiría el premio Desert Palm Achievement Award.

Pese a la ausencia, Teyana Taylor y Chase Infiniti hicieron su presentación a DiCaprio, y la estrella envió un discurso de aceptación pregrabado, en el que mencionó que estaba atrapado y no podía viajar.

Más temprano, el Aeropuerto Internacional de Palm Springs publicó un comunicado en X el 3 de enero, anunciando que los vuelos de salida estaban sujetos a una parada en tierra.

"Un problema de control de tráfico aéreo de la FAA está afectando hoy el espacio aéreo del sur de California. Las aeronaves han podido llegar, aunque algunos vuelos entrantes se han desviado y se esperan retrasos. Esto no es exclusivo de PSP y está afectando a varios aeropuertos del sur de California".

La parada en tierra se levantó a las 16:20 hora local.

Temas
Te puede interesar

Por favor, detente un minuto y lee esto... EEUU y el petróleo en Venezuela

Ejército de Venezuela asegura que respetaría orden político con Delcy Rodríguez en la presidencia

Delta Force, la unidad élite detrás de la captura de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

En los últimos 15 años, China ha suministrado a Venezuela préstamos, dinero en efectivo e inversiones por más de 65.000 millones de dólares. 
POLÍTICA

China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Te puede interesar

El activista cubano José Daniel Ferrer
CUBA

José Daniel Ferrer en Miami: "El cáncer tiene su raíz en La Habana"

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses. video
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo