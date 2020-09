Actor Gabriel Porras estuvo enamorado de Brenda Asnicar

El actor aseguró que durante la grabación de la telenovela producida por Telemundo, la presencia de Asnicar lo volvió loco.

"Grabamos entre 13 y 14 horas diarias, compartimos mucho tiempo con estas personas todos los días y la historia estaba puesta para nosotros. Todo el tiempo estábamos juntos y me volvió loco. Entonces, lo que se vio es un poco la realidad de que sí me volví loco", expresó el actor acerca de su experiencia de grabación con Brenda Asnicar en la telenovela Corazón valiente, que se transmitió en 2012, cuando aún era esposo de la también actriz Sonya Smith.

Aunque Porras indicó que su "desliz" no pasó más allá de una fuerte atracción que surgió en el set, porque al parecer la actriz así lo quiso.

"Ella es una mujer muy inteligente y me puso límites y dijo: hasta aquí Gabriel. Pero ella se veía como que lo entregaba todo, pero luego cuando terminábamos de hacer la escena me decía: 'bueno, adiós'’", recordó Porras.

Ante esta experiencia laboral, hoy en día el intérprete mexicano agradece que entre él y Brenda Asnicar, de 28 años, no ocurriera nada.

"Estaba muy chiquita, entonces qué bueno que se fue porque en realidad no iba para ningún lado, yo estaba casado. Entonces no pasó, pero yo me volví loco, me apasionó la muchacha. Es algo que nunca he confesado, pero me apasionó mucho", reconoció Gabriel Porras, de 52 años de edad.