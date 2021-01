Actor Leonardo Daniel tras contagio: "Duermo con oxígeno"

"Mis pulmones se vieron afectados. La leyenda dice que entre un 60 y un 80... me dio neumonía y la neumonía afectó más del 60% de mis pulmones y lo que provoca es que no retienes el oxígeno", narró el intérprete. "Duermo con oxígeno, todavía no puedo desprenderme y yo entré al hospital el tres de noviembre. Estamos a nueve de enero y todavía sigo dependiente del oxigeno", agregó.

Durante los tres meses que estuvo hospitalizado, Leonardo Daniel tuvo que permanecer un tiempo en Terapia Intensiva. "A mí no me tuvieron que intubar. Afortunadamente reaccioné a un tratamiento muy agresivo que me pusieron los médicos y que fue una maravilla, y que me sacó en relativamente poco tiempo, pero lo que yo viví en Terapia Intensiva no se lo deseo a nadie", expresó el artista, quien recalcó que esta experiencia no se la desea a nadie.

"No todo el mundo lo está contando, yo soy uno de los afortunados", resaltó.

Pese a la desagradable experiencia de salud, Leonardo Daniel mantiene las esperanzas para este 2021.

"Estoy muy contento, con muchas expectativas para este año. Sobre todo tratando de decirle a las personas que esto es en serio", declaró.