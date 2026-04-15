miércoles 15  de  abril 2026
POLÉMICA

Actriz Barbie Ferreira revela verdad sobre su salida de "Euphoria"

En una reciente aparición en un podcast, la actriz reveló qué la llevó a tomar la decisión de poner fin a la historia de su personaje, Kat

Barbie Ferreira asiste al estreno de Mile End Kicks durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 en el Teatro Royal Alexandra el 4 de septiembre de 2025 en Toronto, Ontario.

Barbie Ferreira asiste al estreno de "Mile End Kicks" durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 en el Teatro Royal Alexandra el 4 de septiembre de 2025 en Toronto, Ontario.

Rodin Eckenroth / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Barbie Ferreira habla abiertamente por primera vez sobre su salida de Euphoria tras la segunda temporada de la exitosa serie. Durante un episodio del podcast Not Skinny But Not Fat de Amanda Hirsch, la actriz reveló qué la llevó a tomar la decisión de poner fin a la historia de su personaje, Kat, en la exitosa serie de HBO.

Cuando le preguntaron sobre los rumores de una salida "dramática" del proyecto de Sam Levinson, Ferreira explicó que quería priorizar la integridad del personaje y afirmó que "no fue dramático".

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"De hecho, fue todo lo contrario a dramático; fue un largo proceso de duda, pensando: 'No sé si esto es para mí' (...) Luego, tuvimos conversaciones con la gente y tratamos de encontrar la manera de que Kat fuera un personaje completo, pero simplemente no avanzábamos", explicó.

Salida

La actriz de Faces of Death compartió que ella y el equipo de producción de la serie finalmente no lograron ponerse de acuerdo sobre la dirección que tomaría la historia de su personaje, Kat.

"La verdad es que no necesito estar en la serie de televisión más grande del mundo si no estoy actuando, ¿sabes? Prefiero hacer una película independiente donde pueda actuar, demostrar mi talento y que me pidan que haga cosas creativas, en lugar de estar sentada como un personaje secundario", concluyó.

Ferreira anunció su salida de Euphoria en agosto de 2022, escribiendo en una publicación de Instagram Stories que se despedía después de "cuatro años de poder encarnar al personaje más especial y enigmático".

Interpretó al personaje en las dos primeras temporadas de la serie, que se emitieron en 2019 y 2022.

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