Nicole Kidman revela se está formando para ser doula de muerte

La actriz australiana Nicole Kidman posa en la alfombra roja de la proyección en el Festival de Venecia del filme Babygirl

MIAMI.- Nicole Kidman tiene en mente una nueva carrera profesional. Durante una charla en el Gimnasio War Memorial de la Universidad de San Francisco , la actriz compartió que está aprendiendo a ser acompañante en el proceso de morir, según informó el San Francisco Chronicle.

En una conversación con la periodista de investigación y graduada de la USF, Vicky Nguyen, como parte de un ciclo de conferencias de la universidad Kidman, explicó que la idea "puede sonar un poco extraña", pero que sus planes surgieron tras el fallecimiento de su madre, Janelle Ann Kidman, a los 84 años en septiembre de 2024.

"Mientras mi madre agonizaba, se sentía sola, y la familia no podía brindarle todo el apoyo que necesitaba (...) Entre mi hermana y yo, tenemos muchos hijos, nuestras carreras y nuestros trabajos, y queríamos cuidarla porque mi padre ya no estaba. Fue entonces cuando pensé: 'Ojalá hubiera gente en el mundo que pudiera sentarse imparcialmente y simplemente brindar consuelo y apoyo'", declaró.

Las doulas de la muerte, también conocidas como doulas del final de la vida, brindan apoyo a las personas y a sus seres queridos al momento de morir.

Duelo

Mientras tanto, Kidman ha hablado a menudo del dolor que sintió tras la pérdida de su madre y de su padre, el Dr. Antony Kidman, quien falleció en 2014.

Un mes después de la muerte de su madre, Kidman la describió como una "brújula" y una "guía fundamental" en su vida, y poco después confesó que a veces se despertaba "llorando y sin aliento" por el dolor de la pérdida de ambos padres.

Se enteró del fallecimiento de su madre mientras se encontraba en el Festival de Cine de Venecia, antes de presentar su película Babygirl, y se marchó antes de tiempo para estar con su familia.