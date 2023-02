Actriz da un vuelco a su carrera a través de las redes sociales

MIAMI.- La conductora y actriz casada con el cantautor Osamu Menéndez y madre de Oliver (7), es reconocida y admirada no solo por su belleza física, sino porque a través de sus redes sociales propone una línea editorial directa, cargada de autoaceptación, independencia, e hilarante picardía.

“La veta artística la heredé de mi mamá. Ella es una artista que no pudo serlo. Tiene un carisma y una gracia natural que es espectacular”, dijo la actriz a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien siendo oriunda de Camagüey fue escogida entre más de 200 jóvenes para estudiar en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, ENA.

“Comencé a trabajar mis redes sociales cuando nació mi hijo Oliver. En Miami la vida es muy atareada y asumir el rol de madres mientras tenemos que trabajar es muy difícil, porque en esa dinámica son muy pocas horas al día las que uno pasa con su hijo. Hasta que un día me dije: ‘¿Quieres ser una mamá presente o ausente?’”, recordó la actriz al ser consultada sobre la razón que la motivó a convertirse en emprendedora e influencer.

Comenzar de nuevo

Yory Gómez reconoce que radicarse en Estados Unidos fue relativamente fácil para ella, ya que antes de vivir en Miami, la actriz había visitado México, Brasil, Ucrania, hasta que decidió en el febrero del año 2014 quedarse en Miami, ciudad que había visitado en 2010 y 2013 junto a su esposo Osamu Menéndez y su banda.

“Comencé mi carrera en Miami con un contrato en América Tevé para trabajar en el programa el Happy Hour”, recordó sobre el periodo en el que se encontraba en Estados Unidos con una visa de trabajo.

“Fue difícil dejar mi carrera atrás, pero fue más duro dejar a mi familia. Soy una persona muy familiar. Para mí, la familia siempre está en primer lugar, después viene todo lo demás, incluyendo mi carrera”, confesó

Recuerda que durante sus primeros años en Miami vivió un recibimiento apoteósico presentado exitosos espacios como Minuto de fama y TN3, espacio del que fue parte por cinco años.

“La bienvenida en Miami fue espectacular, no me puedo quejar, pero los primeros obstáculos fueron algunas personas que sienten que todo es competencia, o que creen que porque llegaste les vas a quitar el trabajo o ellos. Eso fue lo más difícil de entender, porque a muchos de ellos los consideraba mis amigos y luego me di cuenta de que no lo eran”, dijo.

“Siempre he pensado que cada artista tiene su talento, su ángel, y su ashé [bendición]. Mi competencia soy yo misma, y cada día trato de hacer las cosas mejor, y dar lo mejor de mí”, dijo la actriz, para quien las redes sociales han sido una oportunidad de reinvención laboral.

“Poco a poco fui encontrando estrategias en las redes para crecer, y lo mejor de todo es que contacté con mi gente en Cuba, a quienes me les había perdido del radar. Hoy puedo decir que vivo de las redes sociales”, confesó.

Una nueva oportunidad

Yory Gómez es parte de una nueva forma de concebir el mundo del espectáculo en Miami, y es que al igual que decenas de actores, presentadores, modelos y cantantes, se sumó a ola de comenzar a hacer videos cortos de baile y doblajes, pasando a convertirse en una influencer con casi 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

“Lo más difícil de este mundo es lidiar con las cosas que no te van a gustar. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a trazar una línea, una barrera, y entender que no todo el mundo tiene que estar a tu favor o quererte […] cuando asimilas eso, no te afecta tanto el qué dirán”, dijo.

Y es que no es nada fácil trabajar las redes sociales, y más en un mundo donde cada usuario cree que puede decir lo que quiera, sin mesurar el daño que puede provocar.

“Al inicio me afectaban los comentarios y los criterios de personas que ni siquiera me conocían, hasta que aprendí, me fui creando mi propia coraza, y seguí creciendo en mis tres plataformas que son Instagram, Facebook y Tiktok”.

La actriz también cuenta con un canal de YouTube, Yory en su Salsa, donde comparte música, momentos familiares y recetas de cocina.

“El estar creando diariamente es un poco agotador, pero soy una mujer muy organizada, planifico mi día, trabajo de cerca con mis clientes, y me gusta ayudar a los negocios que están empezando. Siento que puedo darles ese empujón que ellos necesitan, y a la vez nos estamos ayudando mutuamente. Hago lo que me gusta, y creo estrategias”, dijo y aprovechó para dejar esta sugerencia:

“Hay que organizar el día y tener mucha disciplina. En mi caso, divido el día en cuatro partes, hago publicidad a mis negocios, y los asumo como míos porque utilizo sus servicios. En este sentido me he ganado la credibilidad de mis seguidores, y ese es el regalo más grande. No estoy saltando de un negocio a otro, de hecho, con los negocios más jóvenes que trabajo llevo casi tres años”.

El éxito los atribuye a la sinceridad con que maneja los negocios con sus clientes.

“Lo que ven es lo que soy. No tengo máscaras, soy sincera, tal cual. Las redes sociales son un reality show de mi vida porque pienso que ser espontáneo es lo que te hace crecer”, finalizó.

Yory Gómez se presenta además con la banda de Osamu Menéndez en Doral Steak House una vez al mes. Mientras, se centra en la preparación de un programa que transmitirá a través de su página de Facebook, y actualmente promueve su disco disponible en Spoty titulado Busco la luz del sol.

Su cuenta de Instagram @yorygomez_oficial.