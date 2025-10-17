Actriz francesa Brigitte Bardot sale del hospital tras exitosa cirugía

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.

PARÍS.- La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot regresó a su casa tras una intervención quirúrgica que requirió su hospitalización en Toulon, en el sur de Francia , informó su secretaría en un comunicado. El ícono del cine francés estuvo en el hospital privado Saint-Jean de Toulon para someterse a una intervención quirúrgica leve que se llevó a cabo de forma satisfactoria.

"Ahora descansa en su casa, no responderá a ninguna solicitud y agradece a todos que respeten su intimidad y tranquilidad", añadió la misma fuente.

Bardot también quiso dar las gracias a todos los que se preocupan por su estado de salud y tranquilizarlos, así como extender su agradecimiento al equipo quirúrgico y a todo el personal que ha velado por su recuperación.

La actriz, que dejó el cine en los años setenta para dedicarse a la defensa de los animales, vive entre su famosa residencia de La Madrague en Saint-Tropez, en el sur de Francia, y una segunda casa más en el interior, La Garrigue, que alberga animales y una capilla privada.

En mayo, en una entrevista con la cadena BFMTV, afirmó que vivía como 'una granjera', rodeada de sus animales, y que no tenía ni móvil ni computadora.

Nacida en París en 1934, Brigitte Bardot se convirtió en un ícono de la moda y un símbolo sexual internacional de mediados del siglo XX.

Comenzó su carrera como actriz en 1952 y su salto a la fama mundial ocurrió en 1956 al protagonizar Y Dios creó a la mujer, dirigida por su entonces esposo, Roger Vadim. Esta película la catapultó al estrellato y rompió tabúes de la época.

Posteriormente, actuó en cerca de 47 películas, incluyendo la destacada El desprecio (1963) de Jean-Luc Godard. También grabó más de 60 canciones.

A pesar de su retiro, sigue siendo una figura importante de la cultura popular.

FUENTE: AFP