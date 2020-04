Actriz de "La doña": "No harán falta las escenas de amor"

“Tuve la fortuna de que recién terminaba de grabar La doña, entonces no me vi afectada por la suspensión de las grabaciones, porque ya hacía un mes que habíamos terminado. He aprovechado para dedicarme a desarrollar esos proyectos que tenía pendiente. Aprovecho mi encierro para dejar volar mi imaginación trabajando en proyectos que estoy cristalizando. Veremos que pasa con ellos”, contó vía telefónica a DIARIO LAS AMÉRICAS Maricela González, desde su casa en Miami, donde lleva un mes en aislamiento.

“Estoy escribiendo un guion… puede ser de una serie o película, lo importante es crear la historia, concretarla y ya después se decide cómo se dosifica. No está relacionado con esto, es algo en lo que estaba trabajando, pero por estar ocupada grabando no lo había terminado. Será muy interesante”, agregó, entre risas.

La colombiana afirma que la pandemia del coronavirus será un parteaguas para la humanidad, un antes y un después que redefinirá la manera en la que interactuamos, a partir de la cual se tendrá que replantear muchos conceptos, incluso en la industria del cine y la televisión.

“Definitivamente, esto marca un antes y un después. Va a cambiar la Historia en dos, va cambiar la visión de los seres humanos sobre los demás, sobre la existencia y la creación. Y estoy segura que será para bien, no puede ser de otra manera”, reflexionó.

Desde la narrativa de las historias a ser contadas ante cámaras hasta la manera cómo se grabará, la dinámica en el set de grabación tendrá que ser repensada para adaptarse a los nuevos tiempos de distanciamiento social.

“No sé cuándo tenga que reactivarme, pero definitivamente las cosas van a ser muy diferentes de ahora en adelante. De hecho, ya se está hablando cuál va a ser la metodología que se usará, porque esto promete que los cuidados van demorarse un año o año y medio hasta que salga una vacuna que nos permita volver a interactuar de manera cercana”, comentó.

“Y es difícil mantener la distancia en un set de grabación, así que sí alterará la metodología. Pero como de todas las cosas malas, salen cosas buenas. Yo creo que esto cambiará la manera de hacer televisión empezando por el concepto de las historias. Las historias tendrán que ver con menos acercamientos y más virtualidad. Se tendrá que amar a través de la virtualidad (risas). Se cambiará mucho el estilo mientras esto pasa, tampoco es para siempre”, agregó.

Hacer televisión en tiempos de pandemia

Pero, ¿cómo retratar la realidad a través de la ficción con personajes que no trasmitan cierta cercanía o emociones humanas?

González considera que las historias bien contadas pueden prescindir de escenas de amor y sexo.

“No solamente lo creo, sino que está comprobado que una buena historia no necesita esos elementos exagerados de acercamiento para que sea interesante y que de gusto verla. Yo te aseguro que mientras la historia esté bien escrita y tenga todos los elementos necesarios para que capte el interés del público, esas situaciones típicas de novelas antiguas no van a hacer falta. De hecho, no están haciendo falta, se usan mucho menos que antes, diría yo”, señaló.

“En estos días de confinamiento he visto mucho material en los que no encuentras ni una sola escena de sexo ni de amor. Y son excelentes producciones”, añadió.

Precisamente, de emociones humanas conoce bien su aguerrido personaje La Felina, que surgiera en la cuarta temporada de El señor de los cielos y ahora por estrategia de producción su historia se traslada a la trama de La Doña, dos años después de que el cartel de los Casillas intentara matarla.

“Le han pasado muchas cosas, ha vivido muchas situaciones: logró sobrevivir un atentado, descubrió que su hijo estaba vivo. Y entonces se involucra con La Doña en los negocios. Como son dos mujeres fuertes y empoderadas que están en el mundo de la ilegalidad, se enfrentan aquellas dos potencias. Y por mucho que La Felina sea una mujer solidaria con su género, que no ataque a otras mujeres, también es ruda. Eso es algo propio de esas mujeres que están en negocios ilícitos, ya sea narcotráfico o lavado de dinero”, dijo.

“Es un personaje muy fuerte y característico que siempre está rodeado de drama. Todo aquel que se le arrima, se muere. Es de esos personajes oscuros que la gente termina queriendo y casi solidarizándose con ellos. Va buscando una luz al final del camino que le permita ser feliz, aunque sea prácticamente imposible”, agregó sobre su rol en la nueva temporada de La doña, que Telemundo trasmite de lunes a viernes, a las 9 p.m.

Los matices de un personaje

Tal vez, por mostrarse tal como es, sea que La Felina haya logrado la empatía del público, pues aunque los personajes sean el vehículo para contar historias de ficción, en ellos afloran muchos matices humanos. “Los personajes no son buenos ni malos. Somos seres humanos y como tal decidimos qué acciones tomamos, que pueden ser decisiones equivocadas o no, pero es la vida, es la realidad. Por eso el público se ha identificado tanto con ese personaje. Muchas mujeres se sienten empoderadas con las cosas que hace, aunque sean equivocadas. Y esa es la fantasía de las historias de ficción, que hace que uno se libere un poco de la realidad, que muchas veces resulta ser más pesada que la misma ficción”, expuso.

Estos días de cuarentena transcurren muy ocupados para González, entre el quehacer profesional y el doméstico.

“Soy demasiado activa, pero casi siempre estoy muy concentrada en la computadora y me pongo horarios para hacer cosas, porque la casa me atrapa demasiado. En la casa se me hace difícil trabajar porque me absorbe muchísimo. Voy pasando por un lado y veo que hay una puntilla salida, y ya quiero ponerme a arreglarla. Entonces, me tengo que encerrar en mi estudio con audífonos de tal manera que la casa no me atrape”, contó.

“Llevo un mes aquí encerrada. Quiero salir a ver el mar, a reencontrarme con mis amigos. Eso es lo que más quisiera: volver a las cenas, las reuniones, a hablar, a reírnos, a compartir con la familia. Creo que ya uno empieza a añorar compartir con sus seres queridos, poder besarlos y abrazarlos”.