Nicky Jam y Beéle logran No. 1 con "Hiekka" en Billboard

Este logro confirma la vigencia de Nicky Jam dentro de la industria y el creciente peso de Beéle como uno de los talentos emergentes más prometedores

El rapero y cantante colombo-estadounidense, de origen puertorriqueño, Nicky Jam.

El rapero y cantante colombo-estadounidense, de origen puertorriqueño, Nicky Jam.

Cortesía/NV Marketing & Public Relations
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El reguetón vuelve a demostrar su fuerza en la radio latina. La canción Hiekka, una colaboración entre Nicky Jam y Beéle, escaló hasta el número uno del Latin Rhythm Airplay de Billboard, en la lista correspondiente a la semana del 13 de septiembre.

El tema, que había ocupado el quinto lugar la semana anterior, experimentó un ascenso meteórico en las emisoras de radio latinas de Estados Unidos, consolidándose como uno de los hits urbanos más escuchados del momento. Este logro confirma la vigencia de Nicky Jam dentro de la industria y el creciente peso de Beéle como uno de los talentos emergentes más prometedores de la música latina.

Para Nicky Jam, reconocido como uno de los pioneros del reguetón, alcanzar nuevamente la cima de un chart tan relevante refuerza su capacidad de adaptación y su conexión con las nuevas generaciones de oyentes. Beéle, en tanto, sigue sumando credenciales internacionales y demuestra que su estilo fresco y versátil encaja perfectamente en colaboraciones de alto impacto.

El Latin Rhythm Airplay es una de las listas más influyentes de Billboard, ya que mide la difusión radial de canciones de géneros como el reguetón, trap y fusiones urbanas en emisoras hispanas de EEUU. Alcanzar el primer lugar no solo refleja la popularidad del sencillo, sino que también amplía su alcance al garantizar rotación constante en la radio, un factor clave para reforzar su éxito en plataformas digitales y presentaciones en vivo.

Con Hiekka, Nicky Jam y Beéle se consolidan como una dupla que conecta tanto con los seguidores más fieles del reguetón como con una audiencia más joven, confirmando que la combinación entre experiencia y frescura sigue marcando tendencia en la música urbana.

Embed - Nicky Jam x Beéle - Hiekka (Video Oficial)
Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

