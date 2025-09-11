Nicky Jam y Beéle logran No. 1 con "Hiekka" en Billboard

MIAMI.- El reguetón vuelve a demostrar su fuerza en la radio latina. La canción Hiekka, una colaboración entre Nicky Jam y Beéle, escaló hasta el número uno del Latin Rhythm Airplay de Billboard, en la lista correspondiente a la semana del 13 de septiembre.

El tema, que había ocupado el quinto lugar la semana anterior, experimentó un ascenso meteórico en las emisoras de radio latinas de Estados Unidos , consolidándose como uno de los hits urbanos más escuchados del momento. Este logro confirma la vigencia de Nicky Jam dentro de la industria y el creciente peso de Beéle como uno de los talentos emergentes más prometedores de la música latina.

Para Nicky Jam, reconocido como uno de los pioneros del reguetón, alcanzar nuevamente la cima de un chart tan relevante refuerza su capacidad de adaptación y su conexión con las nuevas generaciones de oyentes. Beéle, en tanto, sigue sumando credenciales internacionales y demuestra que su estilo fresco y versátil encaja perfectamente en colaboraciones de alto impacto.

El Latin Rhythm Airplay es una de las listas más influyentes de Billboard, ya que mide la difusión radial de canciones de géneros como el reguetón, trap y fusiones urbanas en emisoras hispanas de EEUU. Alcanzar el primer lugar no solo refleja la popularidad del sencillo, sino que también amplía su alcance al garantizar rotación constante en la radio, un factor clave para reforzar su éxito en plataformas digitales y presentaciones en vivo.

Con Hiekka, Nicky Jam y Beéle se consolidan como una dupla que conecta tanto con los seguidores más fieles del reguetón como con una audiencia más joven, confirmando que la combinación entre experiencia y frescura sigue marcando tendencia en la música urbana.