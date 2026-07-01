miércoles 1  de  julio 2026
POLÉMICA

Actriz francesa Isabelle Adjani condenada a 10 meses de cárcel en suspenso por fraude fiscal

La Corte de Apelación de París confirmó su culpabilidad, pero redujo considerablemente la condena impuesta en primera instancia

La actriz francesa Isabelle Adjani posa durante una fotocelda en el Festival de la Ficción en La Rochelle, oeste de Francia, el 16 de septiembre de 2022.

La actriz francesa Isabelle Adjani posa durante una fotocelda en el Festival de la Ficción en La Rochelle, oeste de Francia, el 16 de septiembre de 2022.

AFP/Xavier Leoty

PARÍS.- La actriz francesa Isabelle Adjani, juzgada de nuevo por fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales, fue condenada el miércoles a diez meses de prisión en suspenso y a una multa de más de 11.000 dólares.

La Corte de Apelación de París confirmó su culpabilidad, pero redujo considerablemente la condena impuesta en primera instancia: en diciembre de 2023, el Tribunal Correccional de París la había sentenciado a dos años de prisión en suspenso y a una multa de 250.000 euros, que ahora quedó reducida a 10.000 euros (más de 11.300 dólares).

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"Todo esto para terminar con una sanción penal drásticamente reducida", declaró a la AFP David Lepidi, uno de los abogados de Adjani, quien se mostró "extremadamente aliviado" por la decisión, aunque anunció que recurriría.

El caso

La artista, de 71 años, fue declarada culpable de haberse fijado un domicilio ficticio en Portugal en 2016 y 2017, de haber ocultado una donación disfrazada de préstamo en 2013 y de haber hecho transitar una suma a través de Estados Unidos en 2014.

Adjani, que asegura tener fobia a los trámites administrativos, había denunciado las actuaciones de uno de sus asesores fiscales, que le había prometido "poner orden en sus asuntos".

"Voy a ser honesta, nunca he rellenado una declaración de impuestos. Y menos mal, porque habría sido desastroso", había alegado Adjani, protagonista, entre otras, de La reina Margot (1994).

FUENTE: AFP

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