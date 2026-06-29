lunes 29  de  junio 2026
OBITUARIO

Confirman muerte de la humorista Gabriela Fleritt y familia tras terremotos en Venezuela

Se dio a conocer que los cuerpos de rescate lograron sacar con vida de los escombros a Sebastian Landi, nieto mayor de la actriz

La actriz y humorista venezolana Gabriela Fleritt.&nbsp;

La actriz y humorista venezolana Gabriela Fleritt. 

Captura de pantalla/Instagram/@gabyfleritt
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La familia de la humorista venezolana Gabriela Fleritt confirmó su fallecimiento, luego de cuatro días de búsqueda tras el doblete sísmico que sacudió al país. Tras la catástrofe, la familia de la comediante reportó la desaparición de ella, su hija y de sus nietos en el estado La Guaira.

La información del deceso trascendió el domingo 28 de junio, a través de un comunicado. En el mismo, se expone que Fleritt, su hija Ana Laya y su nieto Mariano Ferrera fueron hallados sin vida.

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"Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera", comienza el escrito compartido por medios locales como Ronda y 2001 Online.

Asimismo, se dio a conocer que los cuerpos de rescate lograron sacar con vida de los escombros a Sebastian Landi, nieto mayor de la actriz.

"Hoy, nuestro compromiso permanece firme junto a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor", agrega el comunicado.

El texto finaliza agradeciendo a seguidores de la artista y locales del estado por el apoyo prestado para dar con las víctimas.

Trayectoria

Gabriela Fleritt fue conocida como una de las comediantes más icónicas de la televisión venezolana.

Entre la década de los 90 y el 2000, la humorista participó en algunos de los programas más famosos de comedia como Bienvenidos, Cheverísimo, Chisparates y ¡A que te ríes!.

El canal Venevision, del que Gabriela formó parte por 20 años, emitió un comunicado en el que lamentaban el deceso.

"En Venevision lamentamos profundamente la inesperada partida de la actriz y comediante Gabriela Fleritt, ocurrida en el estado La Guaira como consecuencia de los terremotos registrados en el país. Gabriela formó parte de la gran familia del mundo del entretenimiento nacional, regalando sonrisas a millones de hogares venezolanos con su chispa, carisma y talento inigualable, dejando una huella en cada una de nuestras producciones de humor".

"Extendemos nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Paz a su alma".

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